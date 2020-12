Staten skyver Kristian og Julie ut i et mareritt: – Jeg blir så forbanna

– Dette er en av sakene vi tar opp. Sånn går det ikke an å ha det, sier Frps pels-general Morten Ørsal Johansen.

I 2013 kjøpte det unge paret Kristian (36) og Julie (32) Erbs en gård i Nissedal i Telemark for å sette i gang med pelsproduksjon. De totalrenoverte gården, og satset på å bli best. Etter fire år reiste de ned til Danmark for å videreutdanne seg ved en av verdens fremste pelsgårder. Men bare et par måneder etter de reiste kom beskjeden fra politikerne: Næringen deres skulle forbys.

Ettersom paret ikke hadde dyr i Norge per 15. januar 2018 vil de ikke få en krone i erstatning fra staten. Dermed sitter paret igjen med fem millioner kroner i gjeld og ingen verdier.

– Det er helt forferdelig situasjon. Vi kommer til å bruke resten av vårt liv til å betale tilbake gjeld, fortalte Julie Erbs til Nettavisen.

Gjør seg klar til kamp

For en uke siden la regjeringen frem det nye forslaget for erstatning til bøndene. Men heller ikke i denne runden var paret inkludert i erstatningen. Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen har bestemt seg for å sette hardt mot hardt i Stortinget.

– Det er så dumt at jeg blir kvalm, sier Ørsal Johansen til Nettavisen og legger til:

– Det er helt idiotisk. Det må være unntak for dem som ikke drev på akkurat det tidspunktet. Dette paret investerte flere millioner, og dro for å videreutdanne seg. Det er vel ingen som tror de skulle slutte i bransjen.

Han forventer seg en tøff kamp i Stortinget om ikke regjeringen endrer lovforslaget før Stortinget skal behandle det.

– Det overrasker meg veldig at de ikke har tatt signalene fra Stortinget. Men det er Stortinget som bestemmer, og jeg har et håp om at vi får til en god løsning, sier han.

Landbruks- og matdepartementet som har ansvaret for loven, ønsker ikke å kommentere Kristian og Julie Erbs situasjon. De avventer svar på høringsrunden.

– Blir det hardt mot hardt i Stortinget?

– Ja, det må det nødvendigvis bli. Det vil overraske meg om regjeringspartiene ikke er med på å finne en så god løsning som overhodet mulig. Jeg regner med det er stor støtte i Stortinget for akkurat det.

Senterpartiet har også gjort det klart at de ønsker en langt bedre ordning for pelsbøndene.

Klar beskjed til Trine Skei Grande

Ørsal Johansen sier at forbudet mot pelsnæringen har vært det største nederlaget han har opplevd i løpet av sine 12 år på Stortinget. Men det er én politiker som gjør han ekstra forbanna, og det er tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

I hennes nylig utgitte bok, omtaler hun pelsforbudet som «en test» i forhandlingene med de borgerlige partiene.

– Når jeg ser slike oppslag så blir jeg så forbanna. De er så svære på å snakke om medmenneskelighet, og sier stadig at Frp er «umenneskelige», for eksempel i innvandringspolitikken. Så gjør du noe slikt. Da bør du rett og slett bare holde kjeft. Det mener jeg altså, sier han til Nettavisen.

– Når du tester ut folks liv på den måten der, da bør du ha vett til å holde kjeft. Da er du hjerterå.

Nettavisen har i ni dager forsøkt å få kommentar fra Trine Skei Grande. Hun ønsker ikke å besvare spørsmål om erstatningsordningen for bøndene er i tråd med det hun ønsket seg i forhandlingene.

