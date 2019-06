Staten tapte 198 millioner på investeringsselskapet Investinor i 2018

Det statlige investeringsselskapet Investinor gikk med 198 millioner i underskudd i fjor, og har kostet 700 millioner siden oppstarten, ifølge Aftenposten.

Investinor ble i 2008 opprettet av Stortinget for å kjøpe aksjer og å være en aktiv deleier i lovende oppstartsbedrifter. Selskapet har fått tildelt 4,2 milliarder kroner fra staten for å gjøre dette.

Men til sammen har selskapet hatt en kostnad på 700 millioner kroner, ifølge avisa. Selskapet har tapt 221 millioner kroner på aksjeinvesteringene sine og har brukt 482 millioner kroner på lønn og drift.

Hittil i år har selskapet tapt 33 millioner kroner, og i fjor hadde selskapet et underskudd på 198 millioner.

Konstituert administrerende direktør Tor Helmersen i Investinor sier til Aftenposten at resultatene må vurderes i lys av begrensningene i fondets mandat, og at de samfunnsmessige effektene er vanskelige å måle. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at Investinor ikke har levert avkastning som forventet.

