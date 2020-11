Statens vegvesen gir millionbeløp i julegaver til ansatte

Statens vegvesen gir 5.000 kroner i julegave til alle sine ansatte. Det utgjør totalt 23 millioner kroner. Noen ansatte trodde det var en spøk.

NTB: - Julegaven er en anerkjennelse for at våre ansatte over lang tid har hatt en krevende jobbsituasjon med store omstillingsprosesser og krav til effektivisering. Dette har igjen økt arbeidspresset. Samtidig har mange hatt en usikker jobbsituasjon. På toppen av det hele kom koronapandemien som har krevd mye av våre ansatte i alle deler av virksomheten, sier pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Beløpet er innenfor lønnsrammen for 2020 og det som er nedfelt i hovedtariffavtalen for staten.

Overraskelsen hos de ansatte har vært stor, og mange trodde det dreide seg om en spøk.

– Jeg har jobbet i etaten i 30 år, og dette er første gang jeg kan huske vi får julegratiale. Så beskjeden ble mottatt med stor jubel, sier Ingrid Sigridnes, hovedtillitsvalgt for de 900 NTL-organiserte i Vegvesenet.

