Statens Vegvesen med ny gratisløsning: Nå kan du kjapt finne ut hvem som eier bilen

Med de to nye tjenestene «Finn kjøretøyets eier» og «Sjekk andres kjøretøy», kan du finne kjøretøyinformasjon for et gitt kjøretøy og se hvilke kjøretøy en privatperson eller bedrift eier, uten at det koster deg noe.

- Irriterer du deg over en feilparkert bil kan du nå bare logge deg inn via Din side og raskt finne ut hvem du skal kontaktesier Jeanette Rognstad Munkelien Nordan, rådgiver i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Det har lenge vært mulig å finne ut hvem som eier et kjøretøy ved å sende en SMS med registreringsnummeret, men dette kostet penger. Nå blir det altså langt enklere.