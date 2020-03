«Statsfinansiert elitefest» til flere millioner: – På ville veier

Andre kandidat til sløseriprisen er statlige aktører som bruker millionbeløp på PR og markedsføring under Arendalsuka.

Hvert år arrangeres Arendalsuka i august hvor media, byråkrater, politikere og næringsliv gjør sitt ytterste for å fange oppmerksomheten til deltagerne.

I fjor avdekket Dagsavisen etter en rundspørring med 49 statlige aktører som var påmeldt Arendalsuka at de ville bruke i snitt 140.000 kroner. Enkelte hadde et budsjett på 700.000 kroner under arrangementet.

Dette er andre kandidat til sløseriprisen, som er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen.

Til angrep

– Dette er pengesløseri. At 50 statlige etater med sine kommunikasjonsavdelinger er der nede er ikke bare pengesløseri, det er utrykk for en utvikling i offentlig sektor som er helt på ville veier, sa Vedum.

REFS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lite til overs for PR-forbruket i staten. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Etter et spørsmål fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til regjeringen ble det avdekket at staten totalt har brukt 680 millioner kroner på PR-rådgivning på ett år.

Det har fått Vedum til å reagere kraftig, og har lovt å innføre PR-forbruk om han får nøklene til regjeringskontorene.

– Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får love til å bruke null kroner på PR-byråer. Null, sa Vedum.

Både NHO og LO som er private organisasjoner skal bruke mer penger enn statlige aktører, med et budsjett på henholdsvis 900.000 og 700.000 kroner.

LOs informasjonssjef Jenny Ann Hammerø mener på sin side at det ikke er noen «statsfinansiert elitefest», men det er et viktig arrangement for å sette deres arbeidslivstemaer øverst på dagsorden.