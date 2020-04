Statsminister Erna Solberg bør lytte til kravene fra Miljøpartiet De Grønne

Kortene på bordet og åpenhet om korona-milliardene må være en selvfølge.

Om kort tid starter kontantstøtten til næringslivet, der staten skal pøse ut 10-20 milliarder kroner i året til bedrifter som har tapt salg.

- Stortinget må kreve full åpenhet om hvem som mottar kompensasjon og det må være søkbart i et offentlig register. Vi må ta innover oss at Skatteetaten vil ha problemer med å drive god kontroll med så mange mottakere og så store summer, sier medlem i finanskomiteen, Une Bastholm (MDG), til VG.

Hun har helt rett.

Og det er et naturlig svar på LO-leder Hans Christian Gabrielsens frykt for at kassen kan tømmes hvis vi setter statskassen på fortauet, som han formulerte det.

Det er enorme beløp og mye skjønn i det som blir en historisk tappekran fra den norske statskassen.

Ingen vet hvor enorme beløp som vil bli utbetalt gjennom den såkalte «kontantstøtten» til næringslivet. Staten betalter ut inntil 30 millioner kroner i måneden til selskaper som har inntektsbortfall som følge av krisen.

Ta for eksempel hotellkjeden til Petter A. Stordalen. Under eierselskapet finnes over 100 datterselskaper. Hotellene i Nordic Choice Hospitality Group AS omsatte for 10,4 milliarder kroner i 2018, ifølge Proff.no.

La oss for illustrasjonens formål si at de ville omsatt for en milliard kroner i måneden i mars, april og mai. Av det ville rundt 40 prosent vært lønn, som konsernet uansett får dekket via permitteringsreglene.

Les også Noen vil tjene grovt økonomisk på ettervirkningene av koronaviruset

Tilbake står la oss si 500 millioner kroner i såkalte uungåelige, faste månedlige kostnader. En del av disse kostnadene er internt i konsernet i ulike former for felles innkjøp, husleie, bruk av felles systemer etc.

Og siden det er det enkelte aksjeselskapet som kan få støtte, er det ikke umulig at staten vil ta 80-90 prosent av de faste kostnadene - kanskje så mye som 300-400 millioner kroner i måneden bare til Petter A. Stordalen og hans families hotellkjede.

Poenget her er ikke å kritisere Petter A. Stordalen, som ennå ikke har fått fem øre i likviditet fra denne økonomiske respiratoren for å hindre konkurs. Tallene er heller ikke mer enn omtrentlige, men de underbygger et poeng: Det er enorme beløp og mye skjønn i det som blir en historisk tappekran fra den norske statskassen.

Kontrollmessig er det lagt opp til en selvbetjeningsløsning hvor selskapet taster inn anslått omsetningstap og får pengene rett inn på konto automatisk. Kontrolloppgaven er formidabel fordi alle vil ha økonomiske fordeler av å ta litt i.

- Derfor er åpenhet viktig for å hindre snusk og utnyttelse av systemet på skattebetalernes regning, sier MDG-politiker Une Bastholm, og hun får støtte fra Arbeiderpartiets medlem av næringskomiteen, Terje Aasland: - Vi prøver å forsterke forslagene om kontrolltiltak med mer åpenhet om hvor store tilskudd som gis og hvem som får det, sier han til VG.

Norge har tradisjon for åpenhet om økonomiske forhold. Regnskapstall er offentlige, likeså ligningstallene. Og i jordbruket er det åpenhet om offentlige tilskudd til gårdbrukere.

Når du ber om millioner av kroner i kontantstøtte fra fellesskapet for angivelige uungåelige kostnader, så er det rett og rimelig at fellesskapet kan sjekke hvor pengene gikk. Uten full åpenhet har ikke ordningen livets rett, og den vil heller ikke bli videreført etter den første perioden som varer ut mai.

Kravene til åpenhet er ikke vanskelig å gjennomføre:

Registeret over utbetalinger må være oppdatert og søkbart.

Det må være mulig å ta ut lister over alle utbetalingene.

Og offentligheten må kunne søke på navn og selskapsnavn.

Skatteetaten har ikke ressurser til å kontrollere denne pengestrømmen, men åpenhet gjør at både konkurrenter, folk flest og mediene kan kikke støttemottakerne i korten. Hvis noen tror at det vil bli utbetalt 20 milliarder kroner i måneden på autopilot uten at noen forsøker å svindle, så er de rammet av naiv-virus.

Åpenhet skulle bare mangle, det er tross alt våre penger.

PS! Hva mener du? Er det rimelig at selskaper og bedrifter som får millioner fra det offentlige også må vise offentligheten hva de har mottatt? Skriv et leserbrev!