Statsstøttet rumpemaling latterliggjøres i utlandet: – Galskap

Saken om kunstneren som spruter maling ut rumpa og har fått 37 millioner kroner i statsstøtte latterliggjøres i utlandet.

Etter Nettavisen ble klar over et innlegg på Facebook-siden Sløseriombudsmannen om en kunstner som spruter maling ut rumpa, sjekket vi fakta og stilte kritiske spørsmål til både kulturminister og kulturrådet.

Nå omtales saken i utlandet.

37 millioner kroner

Kunstnerparet Vegard Vinge og Ida Müller har gjort seg kjent med ekstrem kunst. Vinge har skapt overskrifter tidligere da han kastet avføring på publikum under en teaterforestilling, eller da han urinerte på scenen.

OPPSIKT: Russiske Sputnik News er blant avisene som har skrevet om den norske tildelingen av statsstøtte. Foto: Nettavisen

Men det var å sprute maling ut rumpa som virkelig skulle gjøre han kjent i år.

I en video først delt av Sløseriombudsmannen, som ble for grafisk for Facebook og deretter ble slettet, får publikum innblikk i hvordan kunsten utformes.

Nettavisen undersøkte videoen, og skaffet råmaterialet og publiserte den. Du kan se den øverst i denne saken.

Videoen kommer fra en teaterforestilling i Berlin som varte 12 timer. Et lengre utdrag er tilgjengelig her.

Les den opprinnelige saken: Spruter maling ut rumpa - får 37 mill. i kunststøtte

Under forestillingen spruter Vinge maling ut rumpa. Deretter bruker han en lang malekost han styrer ved hjelp av anus for å smøre malingen utover lerretet.

Vinge er ingen hvem som helst, og har hatt flere store forestillinger. Blant annet en tolkning av Henrik Ibsens Vildanden. I løpet av en periode på 12 år har han og samboeren Ida Müller hanket inn omtrent 37 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet.

«Artsy fartsy»

Et par dager etter Nettavisens publisering har både russiske og ungarske medier spredt saken.

Det statlige russiske mediehuset Sputnik laget en egen artikkel med stikktittelen: «Artsy fartsy».

LATTERLIG: Tildelingen av kunststøtte latterliggjøres i russisk media. Foto: Skjermbilde

Ifølge utenrikspolitiske eksperter er det velkjent at russisk statlig media lager saker for å dokumentere «Vestens forfall».

En ungarsk avis ved navn Mandiner publiserte også en artikkel.

Sløseriombudsmannen, som var den opprinnelige til å legge ut videoen sier han er godt fornøyd med spredningen.

– Det er flott å se at dette skaper diskusjoner, for det er mye «rumpemaling» i overført betydning i andre deler av staten også, ikke bare på kulturfeltet, svarer han i en melding til Nettavisen.

FORNØYD: Sløseriombudsmannen er fornøyd med at hans opprinnelige klipp skaper oppsikt. Foto: Skjermbilde

Han mener dette er et tydelig eksempel på manglende respekt for folks skattepenger.

– Det er absurd at staten mener dette er god pengebruk. Dette er jo en anerkjent kunster som har fått mye penger for «tisse- og bæsjekunst» i over 10 år, så det er ikke tastefeil eller arbeidsuhell fra Kulturrådet, skriver han i en melding.

– Et sykdomstegn

Etter Nettavisens publisering av saken har flere norske politikere reagert kraftig på begge sider av det politiske spekteret.

SYKDOMSTEGN: Nestleder Ola Borten Moe (Sp) reagerer kraftig på bruken av skattepenger. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe har på egen Facebook-side gått til frontalangrep på tildelingen. Han kaller det «et sykdomstegn».

– Dette er selvsagt et sykdomstegn på mange vis, skriver han i innlegget.

– Det dokumenterer en mangel på respekt for bruk av skattepenger i forvaltningen vi ikke tåler mye av. En gjennomsnittlig nordmann betaler knapt seks millioner kroner skatt i løpet av livet. Denne summen alene tilsvarer altså det seks av oss betaler i skatt gjennom en hel yrkeskarriere, forklarer Borten Moe.

Her er hele innlegget:

Kulturpolitisk talsperson Morten Wold (Frp) mener tildelingen er galskap.

– Ingen skal nekte personen å gjøre det han gjør, men det er galskap at skattepenger skal gå til å finansiere det, sier han til Nettavisen.

Wold mener det vitner om overdreven offentlig styring i kulturen.

– Dette er et typisk resultat av kultur som styres ovenfra, altså via tildelinger fra offentlige etater eller juryer. Frp vil heller legge til rette for privat finansiering av kultur, slik at den vokser frem nedenfra, sier han.

Vil ikke mene noe

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ansvar for Kulturrådet. Hun ønsker ikke å kommentere tildelingen overfor Nettavisen.

KOMMENTERER IKKE: Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil ikke kommentere enkelttildeling av kunstmidler. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– I hele min tid som kulturminister har jeg vært opptatt av armlengdes avstand. Det gjelder selvfølgelig også for Kulturrådet, som gjør sine faglige vurderinger uten at jeg går inn og mener noe om enkelttildelinger, svarer Grande til Nettavisen.

Kulturrådet som over 12 år har tildelt kunstnerne 37 millioner kroner, mener det er urettferdig å bedømme dem ut fra en kort videosnutt.

– Et tjue sekunders videoklipp fra en tolvårig bevilgning gir naturligvis ikke et fullt bilde av hva tilskuddet har blitt benyttet til, sier seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet.

– Men forstår dere at folk reagerer på denne bruken av skattepenger?

– Det er ikke vanskelig å forstå at denne typen virkemidler som brukes her kan skape reaksjoner, men det å skape reaksjoner kan jo også være noe av formålet med en oppsetning, sier Hansen til Nettavisen.

