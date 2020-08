Status for testingen på Hurtigruten er klar

Hurtigruten melder at hele besetningen om bord på MS Roald Amundsen nå er koronatestet.

Det ble mandag bestemt at alle ekspedisjonscruise-seilinger stanses inntil videre. MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen legges til kai når de nåværende cruisene avsluttes i løpet av de neste dagene.

MS Roald Amundsen ligger til kai i Tromsø. Alle de 158 besetningsmedlemmene på skipet har blitt testet for koronasmitte. 36 har har testet positivt for covid-19, mens 122 har testet negativt, melder selskjapet tirsdag ettermiddag.

Det er dermed ikke oppdaget ytterligere smitte om bord på skipet enn de tilfellene som var kjent fra før. Av de 36 er 33 som er bekreftet smittet filippinske sjøfolk. De andre er norske, tyske og franske statsborgere.

Fire av besetningsmedlemmene har vært innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tre av dem skrives ut i løpet av uken. For den siste er situasjonen stabil.

- Det viktigste for oss nå er å ta vare på og følge opp alle våre gjester og kolleger. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune og lokale helsemyndigheter for oppfølging, varsling, videre testing og smittesporing, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Hurtigruten har i dag to ekspedisjonscruiseskip i drift. De legges til kai når cruisene avsluttes i løpet av de neste få dagene. Status på disse er som følger:

MS Fridtjof Nansen

Ekspedisjonscruiseskipet MS Fridtjof Nansen er underveis på et to uker langt cruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerer og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

Som Hurtigruten opplyste om på mandag, er fire av mannskapet isolert om bord med lette forkjølelsessymptomer.

Hurtigruten gjennomfører testing av hele mannskapet om bord. Alle gjestene vil også bli tilbudt testing, og oppfordret til det. De første testene blir levert i land i Ålesund tirsdag for rask analysering. Hurtigruten kommer tilbake med mer informasjon om testresultater når disse er klare.

Inntil testresultatene er klare, blir passasjerene bedt om å holde seg på lugarene sine.

- Vi tar alle forholdsregler. På MS Roald Amundsen er så å si alle besetningsmedlemmene som har testet positivt uten noen form for symptomer. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipene MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å være på den helt sikre siden. Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipene får tilbud om å teste seg, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten.

MS Spitsbergen

Ekspedisjonscruiseskipet MS Spitsbergen er tirsdag på vei til Tromsø fra Svalbard, med planlagt ankomst onsdag ettermiddag.

MS Spitsbergen har en besetning på 70. 20 er norske, 46 er filippinske statsborgere, og fire kommer fra europeiske land. Det er 64 gjester om bord. Tre av fire er norske. Resten kommer fra andre europeiske land.

Skipet skulle etter planen fått levert utstyr for prøvetaking i Adventfjorden utenfor Longyearbyen mandag, men på grunn av tåke kunne ikke flyet med utstyret lande.

- Derfor har vi valgt å seile til Tromsø for å teste alle om bord. Vi er i nær og god dialog med Tromsø kommune om alt det praktiske. I tråd med vår egen smittevernveileder og råd fra myndighetene, har vi bestemt at ingen skal gå i land fra skipet før de først har testet negativt, sier pressevakt Øystein Knoph.

- Ifølge legen om bord er det ingen mistanke om covid-19-smitte verken hos mannskap eller gjester på MS Spitsbergen. Det skal ikke være noen som føler seg syke eller har symptomer som kan forbindes med korona. Men her tar vi selvfølgelig ingen sjanser, sier Knoph.

- Vi tar alle forholdsregler om bord. Vi er i tett dialog med myndighetene i Norge, og følger alle råd og anbefalinger fra dem, sier han.

Ekstern gransking

Hurtigruten har avdekket flere feil i egne rutiner. Derfor har selskapet engasjert DNV GL til å gjennomføre en full ekstern granskning.

- Den foreløpige gjennomgangen av det som har skjedd på MS Roald Amundsen viser flere avvik fra prosedyrene våre. Det er ikke godt nok. Det har skapt en krevende og alvorlig situasjon. Til våre gjester, ansatte og alle som er glad i Hurtigruten, vil jeg beklage dette, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Hurtigruten vil også bistå også politiet og norske myndigheter, som har varslet at de vil sette i gang undersøkelser av hendelsesforløpet.

- Etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen har vi avdekket flere brudd på rutiner, blant annet når det gjelder karantene for utenlandsk mannskap og deling av informasjon internt i selskapet, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

- Vi har gjort feil. Informasjon om råd, anbefalinger og avtaler med Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke blitt videreformidlet internt. Dette skyldes svikt i våre interne informasjonsrutiner. Det beklager vi på det sterkeste, sier Ege.

- Vi har iverksatt en ekstern granskning av hele hendelsesforløpet. DNV GL skal nå gå gjennom hele hendelsen i detalj, og komme til bunns i alt som har skjedd. Inntil dette er på plass, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gå inn på alle detaljer i saken akkurat nå, sier Ege.

- Men det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en god og åpen nok kommunikasjon ut av selskapet de siste dagene, sier Ege.