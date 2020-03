Stavanger etterlyser krisepakker fra regjeringen: – Må sette inn mottiltak

– Det er en veldig, veldig alvorlig situasjon, sier ordføreren.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Tirsdag la statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) fram rammene for koronatiltakene som vil komme.

Regjeringen jobber med flere tiltak for å dempe effektene av det store oljeprisfallet, kronesvekkelsen og børsraset i forbindelse med spredningen av coronaviruset.

Fredag vil regjeringen presentere strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser, samt konkrete tiltak mot bransjer og bedrifter som er rammet hardt.

Blant regionene som virkelig får kjenne på oljeprisfallet, er Stavanger-regionen, hvor titusenvis av arbeidsplasser er knyttet opp mot olje- og gassnæringen. Under oljekrisen mellom 2014 og 2016 mistet tusenvis av ingeniører, geologer og oljeservicearbeidere jobben som følge av nedturen.

– Da var regjeringen altfor sene med tiltakspakker og endring av permitteringsreglementet. Vi trenger tiltak fra regjeringen nå for å komme i gang med mottiltak og for å stimulere bransjen. Olje- og gassindustrien, reiselivsbransjen og bygg- og anleggsbransjen er blant næringene som kan bli rammet hardest nå på kort sikt, sier Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger.

TILTAK: Finansministeren Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) presenterte tirsdag regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene av coronaviruset

Venter permitteringer

Hun understreker nødvendigheten av å holde hjulene i gang slik at så få bedrifter som mulig unngår permitteringer, inntektstap og oppsigelser. Etter å ha snakket med næringslivet i kommunen tirsdag, er Nordtun svært bekymret.

– Det er en veldig, veldig alvorlig situasjon. Vi er i dialog med næringslivet, og kommer til å ta kontakt med NAV, sier Nordtun.

– Betyr det at vi vil se permitteringer innen kort tid?

– Det er sannsynlig at det vil skje innen kort tid, ja. Da gjelder det for oss å få oversikt, sier ordføreren.

OLJETUNG REGION: I januar besøkte stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og statsminister Erna Solberg (H) oljefeltet Johan Sverdrup i forbindelse med den offisielle åpningen av feltet. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Prisen på både nordsjøolje og amerikansk lettolje falt rundt 25 prosent mandag, det største fallet på én dag siden Golfkrigen i 1991. Etter mandagens kollaps har oljeprisen steget til rundt 37 dollar fatet tirsdag.

Samtidig frykter mange at oljeprisen vil holde seg på lave nivåer over lengre perioder på grunn av svekket oljeetterspørsel og en innledet priskrig på olje mellom Saudi-Arabia og Russland.

Peker på fire prosjekter som kan holde hjulene i gang

For oljetunge Stavanger betyr vedvarende lave oljepriser stor usikkerhet i arbeidsmarkedet, og ordfører Nordtun ber regjeringen ta grep for å dempe effekten av prisfallet.

– Det er flere prosjekter i regionen som er gryteklare og som hjelpe mange bedrifter med å holde folk i arbeid, sier ordføreren, og peker på fire konkrete prosjekter:

Nordtun mener regjeringen så snart som mulig må investere i større industriprosjekter knyttet til havvind og karbonfangst og lagring.

– Vi har gode muligheter for å satse på karbonfangst og lagring for å bygge opp en helt ny industri i Norge som kan sysselsette flere titalls tusen. Funnet som Equinor og partnerne presenterte sør for Troll kan være banebrytende, og hele olje- og gassindustrien står bak en slik satsing, sier Nordtun.

Equinor og andre selskaper har i lengre tid jobbet for å finne områder for lagring av CO2 under havbunnen. Før helgen viste Equinor, Total og Shell frem positive foreløpige resultater fra boreoperasjoner i den såkalte Johansen-formasjonen i Nordsjøen. Regjeringen og Stortinget vil trolig i høst bestemme om Norge skal satse på prosjektet, avhengig av om brønnen fungerer som CO2-lager.

– Kraftige investeringer i havvind vil også støtte opp olje- og gassindustrien, som kan bidra med verdifull teknologioverføringer og være en del av det grønne skiftet. Dette vil sikre mange arbeidsplasser i Rogaland, sier Nordtun.

HAVVIND: I oktober ble det klart at Equinor investerer i utbyggingen av den flytende havvind-parken Hywind Tampen. Den kan flere norske bedrifter sikre seg kontrakter til. Her fra Equinors Hywind Buchan utenfor Skottland. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor (NTB scanpix)

Hun peker også på samferdselsprosjektet Rogfast, som har vært gryteklart lenge, men som er utsatt på ubestemt tid fordi prosjektet kan bli vesentlig dyrere enn først antatt.

– Hvis regjeringen sier ja til dette, kan vi sette i gang arbeidet i morgen tidlig allerede, sier stavangerordføreren.

Ap-ordføreren sier også at Stavanger har hatt behov for et nytt tinghus siden 2004, da det nåværende bygget ble erklært uegnet for formålet. Til tross for at Stavanger i 16 år har ønsket et nytt bygg, har prosessen stoppet opp. I 2018 utsatte Justisdepartementet konseptvalget for fremtidig tinghusløsning i Stavanger i inntil fem år. Det kan bety at Stavanger kan måtte vente lenge før et nytt tinghus står klart.

På pressekonferansen tirsdag sa finansminister Sanner (H) at regjeringen kan sette inn både kortsiktige og mer langsiktige tiltak.

– Vi er i en alvorlig situasjon. Vi må sikre at denne krisen ikke får langsiktige konsekvenser for norske bedrifters lønnsomhet. Det å skape bedrifter er vanskelig så vi må ta vare på de bedriftene vi har, sa Sanner og fortsatte:

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere om det behov for å stimulere økonomien mer generelt.

