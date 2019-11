Stavanger: Gratis SFO til alle førsteklassinger

Vil ha slutt på at barnefamilier flytter fra Stavanger - setter av 41 millioner ekstra til SFO. Også: Pumper inn 20 millioner i nytt klimafond.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Fra 2020 følger Stavanger etter Oslo, Bergen og Trondheim - og ruller ut gratis Skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.

I budsjettlekkasjer til Nettavisen Økonomi kommer det fram at 30 millioner kroner ekstra skal settes av til å gjøre SFO, som i dag koster 33.121 kroner per barn for 11 måneder, helt gratis.

- Vi ønsker å lette byrden for småbarnsforeldre i Stavanger, men også å gjøre oss mer attraktive for framtiden. SFO skal være en fullstendig inkluderende arena for alle, og vi kan ikke ha det sånn at barn som begynner i første klasse ikke kan gå på SFO fordi de ikke har råd. Vi håper at flere barn tar del i ordningen nå som vi gjør den gratis fra første året, sier Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap.

Setter av 41 millioner ekstra til SFO

Totalt setter partiene av 41 millioner kroner til SFO. Tirsdag skrev Aftenbladet at 11 millioner kroner vil gå til en ny søskenrabatt der familier med flere barn må betale mindre for barnehage og SFO. Barn nummer to og tre får henholdsvis 30 og 50 prosent avslag i prisen, noe som kan gi opptil 16.500 i besparelser i løpet av et år.

Bakteppet er en trend der flere barnefamilier flytter ut fra Stavanger enn dem som flytter inn. I en tid der de eldre blir flere og flere, ønsker den politiske ledelsen bestående av MDG, FNB, SV, Rødt, Ap og Sp å stoppe den demografiske utviklingen.

- Vi tiltrekker oss færre barnefamilier og færre unger. Å få barn i Norge i dag er svindyrt, og én av grunnene til det er SFO-prisene. Av erfaring så blir ungene på SFO når de først har begynt, og vi ser på dette som en investering i kommunens framtid. Forhåpentligvis kommer færre barn til å være hjemme alene etter skolen, og foreldre kan også jobbe mer hvis de vet at barna er på SFO. I tillegg vil vi gjøre oss attraktive slik at barnefamilier på sikt flytter til byen, sier Mímir Kristjánsson, leder for Rødt i Stavanger.

Mer penger til klimafond

Oslo har de siste fire årene rullet ut gratis aktivitetsskole (Aks) i flere bydeler, skoler og årstrinn. I høst ble det gratis for førsteklassinger over hele byen. Bystyret i Bergen vedtok i juni å begynne arbeidet med å innføre gratis SFO for barn på første trinn. Blant løftene til den politiske ledelsen i Trondheim er også at alle førsteklassinger skal få gratis SFO innen 2023.

Nettavisen Økonomi kjenner også til at 20 millioner kroner vil gå til Stavanger kommunes klima- og miljøfond, som ble opprettet i 2018. Fondet er basert på inntektene fra piggdekkgebyr, og brukes til å nå målene i Stavangers klima- og miljøplan.