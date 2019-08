Stavangers dyreste bolig: - Det finnes et knippe mennesker som kan kjøpe

Ragnhilds gate regnes som en av Stavangers mest eksklusive gater - nå har en ny luksusbolig kommet på markedet.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Luksusmarkedet i Stavanger har tatt seg opp etter oljenedturen som bremset boligmarkedet kraftig mellom 2014 og 2017.

- Til boliger i en så dyr prisklasse finnes det et knippe mennesker som kan kjøpe. En kjøper vil nok ha lengre tid på å bestemme seg. I dette segmentet har ofte selgeren også et annet perspektiv på omsetningstid. Slik jeg ser det kan det enten gå fort eller så vil det ta noe lengre tid, sier eiendomsmegler Michael Boxill i DNB.

Eksklusiv gate

Boxill har ansvaret for å selge det som for tiden er Stavanger dyreste bolig på markedet. Villaen i Ragnhilds gate koster 23 millioner kroner, og ligger opphøyd på et platå, med panoramautsikt over hele Møllebukta. Ragnhilds gate er blant gatene i Stavanger med høyest snittpris, og megleren Boxill er forberedt på å vente en stund på det rette budet.

- Snitt liggetid for boliger i denne prisklassen de siste årene har vært noe lengre enn snittet for alle boliger i kommunen, og ligger godt opp mot 100 dager.

Ragnhilds gate 100 ligger for salg for 23 millioner kroner i Stavanger. Foto: DNB

Ifølge DNB-megleren er Ragnhilds gate populær fordi den ligger i nærhet av flere attraktive områder i byen, som for eksempel Stavanger golfklubb og Møllebukta - samtidig som gata ikke er altfor langt unna sentrum. I villaområdet ligger solvendte hus med en blanding av klassisk og moderne arkitektur på store tomter.

- Området byr på «full pakke» av det folk ønsker og er på jakt etter, og da er også betalingsvilligheten høyere, sier Boxill.

- Hva er det med huset som forsvarer en pris på 23 millioner kroner?

- Huset er en storslått villa med en tomt på over 1,4 mål og over 400 kvadratmeter i boareal. Beliggenheten i gata er unik, innerst i blindvei i et svært attraktivt og veletablert boområde på Madla. Det er bygget opp et platå med en helt unik utsikt, privat og usjenert. Boligen går over tre plan, har familievennlig planløsning og påkostet standard, samt en utleiedel i underetasjen, sier megleren.

Huset er tvers gjennom preget av luksus. Se video øverst for flere bilder! Foto: DNB

Flere luksusboliger solgt i 2019

Prisrekorden for en bolig i Stavanger er 37,5 millioner kroner. Selger av leiligheten var Hjørdis Smedvig, som er Stavanger og Rogalands rikeste. Kjøper var investor John Arild Ertvaag.

Megler Boxill sier det definitivt er et marked for boliger i 20-30-millionersklassen, og at flere slike boliger omsettes nå enn tidligere i byen.

- Eiendommer som dette kommer ikke så ofte for salg, men de pleier å bli solgt. I 2019 er det solgt 5 boliger i kommunen i prisklassen over 15 millioner, og vi ser at det er flere i Stavanger som har god økonomi, sier Boxill.