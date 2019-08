Stavrums bakvendtland

Ap vil hindre kommersialisering av velferden. Det var tydeligvis en tung beskjed å svelge for Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

Av Martin Henriksen, stortingsrepresentant Ap

I et innlegg 29.juli proklamerer Stavrum at «en av Arbeiderpartiets kampsaker ved årets lokalvalg er å bekjempe private tilbydere av tjenester som barnehager og sykehjem», og mener dette fører til «politikk som både vil gi dårligere barnehager og dyrere drift.» Stavrums problem er at dette er feil.

Aps politikk, som Stavrum helt riktig refererer fra et intervju med Jonas Gahr Støre, er å stanse kommersialisering av velferdstjenester til barn og eldre. Det er her misforståelsen ligger – at å stanse kommersialisering er å forby private. Kirkens Bymisjon er privat, men ideell. Aleris er privat og kommersiell. Forskjellen ligger i formålet, om man driver non-profit eller har gevinst til eierne som mål.

For Ap har det alltid vært et klart mål at grunnleggende velferdstjenester skal organiseres av fellesskapet. At Ap er mot kommersialisering er ingen nyhet. Det som er nytt er derimot at store kommersielle selskaper med profitt som mål ser på norske velferdstjenester som et lukrativt marked.

At Ap nå vil gå hardere til verks, handler om at utviklinga går i feil retning, og denne regjeringa lar det skje.

De siste årene er det for eksempel de kommersielle barnehageselskapene som har vokst, på bekostning av ideelle og foreldredrevne barnehager. Hvert tredje barnehagebarn går nå i barnehager drevet av kommersielle konsern.

Samtidig vet vi at internasjonale selskaper ser på norsk velferd og barnehage som et lukrativt investeringsobjekt. Det burde ringe noen alarmbjeller, selv langt inne på Høyres Hus, når store internasjonale oppkjøpsfond har presentasjoner til sine aksjonærer og sier rett ut at det er gode penger å tjene på norsk velferd.

Når Høyreregjeringen ønsker fri etableringsrett for private barnehager, gir det en fri vei til tilskudd fra kommunen. Når Ap protesterer mot dette, handler det om at vi ønsker folkevalgt kontroll over velferdstjenestene. Ikke frislipp.

La meg derfor komme med en advarsel: Ikke la Høyre innføre svenske tilstander i velferden i Norge. Ta eldreomsorgen som eksempel. Høyreregjeringen vil innføre den svenske privatiseringsmodellen med fritt brukervalg i kommunene etter modell fra Sverige. Denne er designet for at det skal bli lettere for kommersielle aktører å etablere seg. Den er en fast-track for privatisering, der regelverket om anskaffelser settes til side, og der kommunene plikter å informere eldre om alle private aktører som oppfyller minimumskravene. Aktørene må tilby en grunnleggende tjeneste, men deretter kan de ta ekstra betalt for bedre kvalitet.

En av grunnverdiene i det norske samfunnet er at trygghet i alderdommen har du rett på, det skal du slippe å kjøpe. Regjeringens linje er å legge til rette for en annen samfunnsmodell enn vi har i dag.

Denne troen på private markedsløsninger finner vi igjen i høyresidens retorikk om helse, omsorg, barnevern og barnehage. Dette handler ikke om at private finner gode og innovative løsninger, men om et system som åpner for større profitt, mindre offentlig kontroll og systematiske forskjeller.

Stavrum mener at staten sparer store summer fordi private driver mer effektivt enn offentlige. Dette er fjerne: enten unøyaktig eller helt feil. Private barnehager får nøyaktig samme tilskudd som kommunale. Dersom barnehagen går med overskudd kan pengene havne to steder; reinvesteres i barnehagen eller på konto hos eierne. Ikke en eneste krone kommer tilbake til kommunen eller staten.

Stavrum mener offentlige barnehager sløser bort milliarder av kroner på ineffektiv drift. Hvilket belegg finnes for den påstanden? Rundt 80 % av utgiftene i velferdstjenester som barnehager er knyttet til lønn. Altså folkene som jobber der. Årsaken til utbyttene i private barnehager er i stor grad lavere bemanning, at offentlige barnehager i større grad tilbyr plass til barn med særlige behov, eller at kommunen betaler for mer kostnadskrevende barnehagetilbud i distriktene. Dersom private barnehager hadde hatt samme bemanning og like krav som kommunale ville store deler av differansen vært spist opp.

I tillegg får private barnehager 1 milliard kroner for mye i kompensasjon for pensjonsutgifter de ikke har. Det er mulig Stavrum ser det annerledes, men i min verden er ikke for høye offentlige tilskudd et uttrykk for «effektivitet».

Stavrum mener det har «blitt et skjellsord å drive normal næringsvirksomhet». Ap har bygget opp en effektiv blandingsøkonomi som bruker markedet der det er fornuftig og offentlig kontroll der det behøves. Vi reagerer ikke på næringsvirksomhet. Vi reagerer når folks velferd blir butikk.

I bunn og grunn handler ikke forskjellen på Stavrums analyse og Aps politikk om man tror på verdien av privat næringsliv, men om kommersielle selskaper skal styre mer av våre felles velferdstjenester.

Her har Ap et klart standpunkt. Velferd skal ikke drives billigst mulig, men best mulig.