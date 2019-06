Stavrums kritikk av formueskatten er ikke berettiget

Det er vanlig med kritikk av formueskatten fra tid til annen. Nå sist er det Gunnar Stavrum som kommenterer.

Av Alexander Kjeldaas

Kritikken er nesten alltid følgende:

1. De fleste andre land har ikke formueskatt.

2. Formueskatten øker skattetrykket.

3. Formueskatten gir problematisk likviditet.

Argument én er kun et argument om man kan vise at det å ha likt skattesystem som alle andre er en fordel. Det at formueskatten ikke finnes i mange land er ikke noe argument mot noe som helst så lenge man ikke viser dette. Vi vet at det internasjonale systemet for skattlegging er defekt til det ekstreme. Det ser vi blant annet ved hvordan Frankrike innfører en særskatt for store selskaper som Google fordi de internasjonale traktatene ikke klarer å regulere hvordan digitale tjenester skal skattlegges.

Vi ser hvordan EU totalt prøver å forandre skattesystemene ved å få innført utflyttingsskatt i alle land. Enhver ingeniør ser at dette er det vi kaller «hacks» for å fikse ustabile skattesystemer. Vi skal derfor ikke anta at de andre har er bedre enn det vi har.

Vi ser at de sterkeste økonomiene i verden har veldig spesielle skattesystemer. USA med innbygger-basert skatt, England med domicile-systemet sitt, og Sveits med formueskatt. Det er ingenting som tyder på at noen av disse systemene forsvinner, så «vi er annerledes» er et veldig svakt argument i denne debatten.

Argument to går på at formueskatten øker skattetrykket. Dette er ikke et argument mot formueskatt som verktøy, men mot nivået. Det er absolutt mulig at formueskatten burde reduseres slik Høyre vil, men det er noe helt annet enn å avvikle formueskatten. Det at noen argumenterer for å redusere inntektsskatten i Norge betyr ikke at de skal avvikle inntektsskatt.

Argument to er således ikke noe argument mot formueskatten som verktøy.

Argument tre handler om likviditet. Dette er et gyldig argument. Likviditet er ekstremt viktig, men det er også noe som er veldig lett å løse. Man kan innføre muligheten hvor man kan låne fra staten for å betale formueskatten. I prinsippet betyr dette at man utsetter skatten, mot å betale rente på den.

Virker det merkelig?

Vel, så og si alle mennesker i Sverige gjør dette. I Sverige er det skatt på salg av egen bolig, og skal man bytte bolig i et oppadgående marked har man ikke råd til å betale kapitalskatten på gevinsten. Man kan da utsette denne betalingen så lenge man vil.

Likviditetsproblemet for formueskatten kan fikses på samme måte.