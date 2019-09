Steen & Strøms eiendommer falt med 160 millioner i verdi

Dramatiske tap for Steen og Strøm: Omsetningen faller med 2,3 prosent

Artikkelen oppdateres.

Resultatene for første halvår av 2019 viser at verdien på Steen & Strøms eiendommer falt med 159,88 millioner i verdi. Det skriver kjeden i en pressemelding mandag.

Steen & Strøms omsetning faller med 2,3 prosent i første halvår. Kjøpesenterkjeden registrerer et overskudd før skatt på 536,6 millioner for de første seks månedene av 2019 - 454,9 millioner dårligere enn i tilsvarende periode i 2018. Driftsinntektene endte på 595 millioner kroner i første halvår, mot 1,13 milliarder for første halvår i 2018.

- Reduksjonen i driftsinntektene og overskuddet sammenliknet med i fjor er hovedsaklig knyttet til endringer i verdien av våre eiendommer og prosjekter, fra 337 millioner i første halvår i fjor til minus 160 millioner i år, skriver selskapet i en pressemelding mandag.