Stefan Strandberg kjøpte Aker Brygge-penthouse til 38 millioner

Skal ha tjent 70 millioner kroner på fire år i russisk fotball. Nå har han kjøpt penthouse-leiligheten til hotelleier Asmund Haare på Aker Brygge for nesten halvparten.

Stefan Strandberg var nemlig lynkjapp da hotellinvestoren Haare la ut gigantleiligheten sin på Aker Brygge for salg.

Prisantydning lå oppprinnelig på 40 millioner kroner, men den høyreiste stopperen skal ha klart å skvise prisen ned to millioner.

Det skriver Finansavisen, som omtalte saken først.

- Ingen i nærheten

- Jeg kan bekrefte at det er jeg som har kjøpt leiligheten. Den har de kvalitetene jeg har sett etter. Og vel så det, så det er det som er ståa, sier Strandberg til avisen.

Eiendomsmegler Trond Nordahl Amundsen sparer heller ikke på superlativene om leiligheten som var opprinnelig bestående av tre leiligheter, men nå er gjort om til én egen på 341 kvadratmeter.

SOLGTE: Hotellinvestor Asmund Haare solgte penthouse-leiligheten sin til fotballspiller Stefan Strandberg. Foto: Adrian Møller Haugen (Nettavisen)

- Det er en fantastisk leilighet. Ingen har vært i nærheten av denne i Oslo på mange år, og da snakker jeg om det interiørmessig, finishen og detaljene. De er helt unikt, sier Trond Nordahl Amundsen, eiendomsmegler i Privatmegleren, til Finansavisen.

Strandberg selv mener det er «en fantastisk leilighet» som tikker alle boksene han har vært på utkikk etter. Lyngdølen innrømmer også å ha sett etter leilighet i en stund.

Russiske millioner

30-åringen står enn så lenge med ti kamper med flagget på brystet, men det har nå gått noen år siden sist landskamp. Forrige gang Strandberg var en del av A-lagstroppen var i forbindelse med fjorårets kamp mot Romania. Før den gang hadde han ikke blitt oppkalt siden 2016.

Det er derimot i denne tidsperioden den tidligere Vålerenga- og Rosenborg-spilleren skal ha tjent opp de store summene. Etter å ha etablert seg som en solid Eliteserie-stopper, gikk nemlig turen til russiske Krasnodar.

RUVER: Stefan Strandberg, her fra en utslagsrunde-kamp mot Sparta Praha i Europa League, skal ta tjent seg greit opp etter proffoppholdet i Russland. Foto: Kirill Kudryavtsev (AFP)

Her signerte Strandberg en fireårskontrakt til en verdi av 70 millioner kroner, ifølge Adresseavisen. Deretter ble han lånt ut til ligakollega Ural, hvor han senere fremhandlet seg til en kontrakt over to år til den nette summen av 30 millioner, hevder VG.

Interesse

Nylig avsluttet han et opphold i italiensk Serie B, med Trapani Calcio, men forsvarsspillerne uttaler at han «skal spille fotball i mange år til». En avklaring på neste destinasjon kan drøye videre utover sensommeren.

Nettavisen kan nemlig erfare at det er interesse for Strandbergs signatur i både Italia, Russland og Tyrkia. Det skal derimot ikke være snakk om noe konkret enda.

Selve penthouse-leiligheten beskrives som særegen og med «sjøutsikt, unike solforhold, privat heis, tre garasjeplasser og tre balkonger».

