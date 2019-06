Stein Erik Hagen: - Vi så veldig høye etter en kvinne

Orkla har aldri hatt en kvinnelig leder i hele sin 365 årige historie. Men nok en gang havnet de på en mann.

SKØYEN (Nettavisen Økonomi): - Vi så veldig nøye etter en kvinnelig leder. Jeg har noen døtre, vet du, som er veldig opptatt av dette. Men som jeg har sagt før, så må vi ta den som er best uavhengig av kjønn, sier Stein Erik Hagen, styreleder og storeier i Orkla, på spørsmål fra Nettavisen.

Orkla presenterte sin nyeste toppsjef onsdag. Nok en gang havnet styret på en mann, det foreløpig siste i en veldig lang rekke som startet da Orkla ble grunnlagt for 365 år siden, i 1654.

Ønsker kjønnsbalanse

Matkjempen, som står bak kjente produkter og merkevarer som Lano, Jordan, Toro og Grandiosa, har blitt kritisert for å ha få kvinner i ledelsen. Hele sju av ni i ledelsen er menn.

Dette til tross for at Hagen har to døtre, Camilla Hagen Sørli og Caroline Hagen Kjos, som begge har tatt til orde for mer likestilling i næringslivet. Sørli er til og med styeleder i She Conference og har i den sammenheng uttalt at hun ikke vil investere i selskaper med dårlig kjønnsbalanse.

Hagen sa at de tilstrebet lenge å få tak i en kvinne til toppjobben.

-Det var kvinner med helt til finalen. Hadde vi hatt to personer som hadde vært like kvalifisert, så hadde vi nok valgt en kvinne, men sånn var det ikke. Dette går på totalinntrykket og hva vi ser etter, sier Hagen.

Flere kvinner

Han mener at likestillingsarbeidet tross alt går fremover.

- Det er ikke lenger siden det var null i toppledelsen, sier styrelederen.

Hagen viser til at selv om Orkla bare har to kvinner i toppledelsen, sitter de på de to viktigste områdene våre til selskapet.

Ann-Beth Freuchen er leder for Orkla Foods, som står bak Toro, Stabburet og Grandiosa, og er den aller viktigste virksomheten til Orkla. Jeanette Hauan Fladby er på sin side konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks, som blant annet har Nidar og Kims.

- Dette er områdene med mest omsetning og tjener mest penger. Godt over halvparten fra inntjeningen. Under ledelsen er det dessuten et lag med veldig mange kvinner som driver med produktutvikling og slike ting. Til sammen er det mest kvinner som jobber i dette bygget, sier Hagen, men henvisning til det nye Orkla-bygget på Skøyen.