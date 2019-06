Stein Erik Hagen henter Elkjøp-sjef Jaan Ivar Semlitsch til Orkla

Overtar som toppsjef hos merkevarekjempen.

Jaan-Ivar Semlitsch bytter ut elektronikk med Grandiosa og Stabburet Makrell i tomat når han går fra Elkjøp til Stein Erik Hagens Orkla. Orkla, som står bak kjente merkevarer som Grandiosa, Big One, Nora, Nidar, Jordan og Lano, har stått uten toppsjef siden Peter Ruzicka gikk av i mai.

- Jeg er glad for at Jaan Ivar Semlitsch har takket ja til stillingen. Han har 24 års bred ledererfaring fra nordisk og internasjonal virksomhet, og han har vært toppsjef i en rekke bedrifter med stor suksess. Et samlet styre mener Semlitsch er rett person til å lede Orkla i tiden som kommer, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen i en melding.

Erstatteren klar

Semlitsch blir etterfulgt i Elkjøp av finansdirektør Erik G. Sønsterud.

Erik G. Sønsterud Elkjøp Foto: Elkjøp

- Jeg ser virkelig frem til å lede Elkjøp Nordics virksomhet videre. Det er en spennende tid for handel i Norden og Elkjøp har sterk vekst og svært gode resultater, sier Sønsterud.

Bakgrunn fra Rema

Semlitsch har en imponerende CV og kommer fra stillingen som konsernsjef i Elkjøp, som han har ledet i mer enn seks år. Det siste året har han i tillegg vært toppleder for morselskapet Dixons Carphone sin internasjonale virksomhet.

Før det var han administrerende direktør for Rema Industrier fra 2009 til 2013, Plantasjen fra 2007 til 2009 og driftsdirektør i Statoil Retail Europe fra 2004 til 2007. Fra 2001 til 2004 hadde han stillingen som administrerende direktør i Expert Danmark.

Elkjøps nye konsernsjef har på sin side de siste to årene hatt stillingen som finansdirektør for Elkjøp-konsernet. Sønsterud kom til Elkjøp fra stillingen som finansdirektør i Møller Mobility Group, og innen dette var han partner i PwC.