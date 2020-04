Stein Erik Hagen hyller de som leder Norges kamp mot viruset

Stein Erik Hagen skryter norske politikere og helsemyndigheter opp i skyene for hvordan de takler koronakrisen.

Mangemilliardæren og Orklas styreleder og største eier (25 prosent) er ikke i tvil når han skal beskrive koronainnsatsen til våre politikere og helsemyndigheter så langt.

- Jeg synes Erna Solberg, helseminister Bent Høie, justisminister Monica Mæland og Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg og assisterende helsedirektør Espen Nakstad har gjort en fantastisk innsats.

- De fremstår solide og gir veldig riktige råd. Det er klart at dette koster, men Norge har råd til det. Jeg vil også gi ros til opposisjonen som har stilt opp som veldig konstruktive. Dette er bra håndtert av politikerne, skryter den mangeårige Høyre-sympatisøren overfor Nettavisen Økonomi..

Hagen er usikker på hvordan de mange redningspakkene bør finansieres, men peker på at det er dyrere for nasjonen hvis vi ikke gjør noe.

Imponerende

- Tiltakene har vært imponerende effektive og raske. Jeg er virkelig imponert over myndighetenes håndtering, den har vært solid og stødig. Alvoret i denne krisen understrekes av at regjeringen og Stortinget stiller enorme beløp til disposisjon.

- Nå er det viktig å stå dette løpet og følge myndighetenes råd og anbefalinger. Det er viktig å få hjulene sakte, men sikkert i gang igjen, men der helsen må gå først. Det er i slike tider at formuer skapes og tapes, men det viktigste nå er at vi får denne epidemien under kontroll, understreker Hagen.

- Hvordan tror du vi klarer denne koronakrisen på litt lengre sikt?

- Jeg er optimistisk av natur og tror vi vil komme i gjennom dette. Jeg ser mer trafikk i gatene og mer aktivitet. Det skjer ting, sakte, men sikkert etter sjokket to tre første ukene, og andre land er mer rammet enn oss, svarer Hagen.

I karantene

- Jeg følger jo med på den gode utviklingen til Jotun (eid av Orkla med 42,6 prosent, red.anm. Men jeg er usikker på hvordan det vil se ut for norsk næringsliv på lang sikt, fordi vi vet så lite ennå.

- Hva med deg selv under denne krisen, hva har du gjort?

- Jeg har holdt meg veldig i ro og stort sett hjemme. Og etter en tur til USA var det rett i karantene.

Hagen ble i 2011 rammet av prostatakreft, men frykter ikke for egen helse som følge av koronaviruset.

- Nå er jeg kreftfri, så jeg er ikke redd for det.

Mer diversifisert

- Men vil koronakrisen endre måten du tenker som investor fremover?

- Vi har hatt epidemier før, men i Norge har vi ikke vært så berørt siden Asia-syken på 50-tallet. Denne epidemien var et stykke unna oss, men den kom nær oss så fort, og det kan det komme et sterkere virus.

- Jeg sover fortsatt godt om natten, men det jeg og andre investorer må tenke igjennom, er å bli enda mer diversifisert i investeringsporteføljen, svarer Hagen. Med andre ord handler det om å spre investeringene i større grad gjennom Hagens investeringsselskap Canica.

- Vi eier 10 prosent av treningskjeden S.A.T.S, men det utgjør en veldig liten del av Canicas balanse. Vår investeringsportefølje har ellers klart seg bra gjennom krisen, sier mangemilliardæren om erfaringene så langt.

SOVER FORTSATT GODT: Stein Erik Hagen sover fortsatt godt om natten, men mener koronakrisen har lært oss at vi må investere bredere fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Kan skje igjen

- Hva er det viktigste du har lært av denne krisen så langt og hva kan norsk næringsliv lære?

- At dette kan skje, og det kan absolutt skje igjen. Vi må være forberedt som organisasjon operasjonelt og finansielt. Det er viktig å ha solid egenkapital, sier Hagen. Det skal vi komme tilbake til.

Storeieren mener krisen er en tankevekker mot å investere med for høy belåning, investorer som strekker strikken litt for langt.

- Mange vil nå tenke seg bedre igjennom før de investerer og ikke bare være avhengig av ett produkt, sier Hagen.

Solid utbytte

Men Orkla betaler ut ut 2,6 milliarder i utbytte i disse koronatider, hvorav Hagens investeringsselskap Canica mottar 625 millioner kroner.

Regjeringen og spesielt opposisjonspolitikere har innstendig bedt selskapene om å holde igjen på utbytter, spesielt gjelder dette selskaper som mottar statlig koronastøtte. Det gjør ikke Orkla, og Hagen er en varm forsvarer av utbytte.

- Selskapene som har en solid balanse, kan betale ut utbytte for å holde hjulene i gang. Mange går rundt og tror at utbyttet haver rett i lomma til noen få. Men de store beløpene går til fond, pensjonskasser og store selskaper. De som kan betale utbytte, bør betale som vanlig, gjentar Hagen.

Han understreker at utbyttene ikke går til privat forbruk, det gjelder i så fall småsparerne.

Oppe to ganger

- Var det noe tema å droppe utbytte i Orkla på grunn av krisen?

- Ja, styret ba administrasjonen om en vurdering, både etter at 2019-tallene ble offentliggjort og nå før generalforsamlingen denne uken. Vi har hatt to runder på dette, og begge gangene er det konkludert med at det er et godt for å betale utbytte, svarer Hagen.

Orkla hadde ved utgangen av 2019 en bokført egenkapital på nesten 35 milliarder kroner av en total balanse i selskapet på 57,4 milliarder. Det gir en bokført egenkapitalandel, altså eierens andel, på pene 60 prosent.

- Hva vil du gjøre med utbyttet for din del?

- Det går vel inn i den store kassen, svarer Hagen.

- Disse utbyttene reinvesteres i bedrifter og dermed arbeidsplasser, aksjer og eiendom, det er viktig å holde pengene i sirkulasjon. Hvis denne sirkulasjonen stopper opp, vil det får langvarige konsekvenser for økonomien, advarer han.

Pen vekst

Orkla kom fredag morgen med en foreløpig oppdatering for første kvartal, og den var oppløftende. Omsetningen i første kvartal økte med 13 prosent til 11.507 millioner kroner, og det viktige merkevareområdet oppnådde en omsetningsvekst på hele 15 prosent.

Ifølge børsmeldingen var den organiske omsetningsveksten spesielt sterk i mars, ettersom koronakrisen hadde en netto positiv innvirkning på salget.

- Det har vært en bra vekst påvirket av koronakrisen. Vi hadde riktig nok tilbakegang på en del områder, som serveringssteder og bakerier, men mange spiser flere måltider hjemme.

- Innenfor dagligvareprodukter er vi mye sterkere representert enn innenfor storhusholdning. Det går mye vaskemidler, og for Lilleborg og Orkla Care er det positivt, de har hatt et bra salg, kommenterer Hagen salgstallene.

Med fredagens børsoppgang er Orkla-aksjen i år opp over 9 prosent (se grafen under). Avkastningen er over 11 prosent, inklusive utbyttet som nå er betalt ut. Aksjen er en såkalt defensiv konsumaksje, folk kjøper matvarer og dagligvareprodukter også når det er dårligere tider.

VINNERAKSJE: Orkla-aksjen er det seneste året opp nesten 40 prosent. Det betyr at Stein Erik Hagens Orkla-formue er økt med nærmere 7 milliarder kroner. Foto: (Infront)

Trygg havn

- Investorene søker vel en trygg havn i disse tider. Og så har vi sikret oss en god tilgang på råvarer og produserer det vi kan. Vi har lite fravær blant våre 18.000 årsverk, og kun syv ansatte i Orkla har testet positivt på koronaviruset.

- Alle våre drøyt hundre fabrikker er åpne, bortsett fra to som er stengt av myndighetene. Vi har bygd opp lagrene, og styret har gitt beskjed til administrasjonen om at de skal glemme å redusere arbeidskapitalen. Orkla er svært solid, sier styreformannen og storeieren.

Arbeidskapitalen er forskjellen mellom omløpsmidler, det vil si eiendeler med varighet under ett år, og kortsiktig gjeld, gjeld som forfaller innen ett år.

Ved årsskiftet hadde Orkla-konsernet 14,7 milliarder kroner i omløpsmidler og en kortsiktig gjeld på 9.9 milliarder i kortsiktig gjeld, slik at arbeidskapitalen var positiv med nesten 5 milliarder.

Merkevarer

Orkla har under Hagens eiertid fra 2004 beveget seg bort fra å være et stort industrikonglomerat til et mer rendyrket merkevareselskap rettet mot dagligvarer. Det Orkla som legendariske Jens P. Heyerdahl bygde opp fra 1980 frem mot tusenårsskiftet, er svært forskjellig fra Orkla i dag.

- Jeg angrer ikke på denne merkevarestrategien. Den har vært riktig ettersom tidene forandret seg, og det var noe markedet forlangte. De gamle konglomeratene er litt ute av tiden. Andelen av konsernets omsetning i Norge er redusert fra over 50 prosent da jeg begynte i 2004 til 25 prosent i dag, forteller Hagen.

- Hva med bærekraft, vil du legge større vekt på miljøkrav når du investerer fremover?

- Ja, vi er opptatt av dette. Orkla har mange personer som arbeider med bærekraft og miljø. Dette er et viktig område for oss, Orkla står for en bærekraftig langsiktig verdiskapning. Et eksempel er at vi har redusert sukker- og saltinnholdet kraftig i våre produkter, svarer Hagen.

- Jeg ha to døtre, og min eldste datter Camilla har utarbeidet en manual for Canica og de bedriftene vi investerer i om bærekraft. Dette er et hefte som også er oversatt til engelsk. Verdiskapningen må være bærekraftig fremover.

Liker ikke hjemmekontor

Canica har også investert i netthandel.

- Den går godt i disse dager, det går så remmer og tøy kan holde. Og så eier vi 45 prosent av Arcus, som gjør det bra nå som taxfreesalget og svenskehandelen er borte.

En konsekvens av koronakrisen er at mange arbeidstakere nå har hjemmekontor. Hagen er ikke så glad for det.

- Nei, produktiviteten går ned. Jeg hadde nylig et møte med konsernsjefen i Orkla, der jeg sa at vi må få tilbake de ansatte på kontoret som er viktige innenfor områder som, produktutvikling, kampanjer og markedsføring. For de som arbeider med økonomi, kan vi vente noe lenger.

- Et hjemmekontor blir ikke det samme, sukker Hagen, som har 900 ansatte ved hovedkontoret på Skøyen.