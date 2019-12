Stein Erik Hagen selger Farris Bad i Larvik: - Julaften kom tidlig, sier kjøper

Norwegian Hospitality Group har kjøpt Farris bad i Larvik av Stein Erik Hagens investeringsselskap, Canica. Den nye eieren er strålende fornøyd.

- Livet er herlig! sier en overstrømmende eneeier Thor Morten Halvorsen i Hospitality Group, når han overfor Nettavisen Økonomi skal beskrive hva han har fått tak i.

- Det er julaften noen dager før, fortsetter den nye eieren, som er fra Oslo, men som har en kone som er velkjent i Vestfold-byen.

Nordic Hospitality Group er et familieselskap etablert i 1991 og satser både på eiendomsinvesteringer og drift av eiendom, samt hotelldrift. Grupperingen har ni hoteller fra før, hvor av to i eierskap sammen med hotellkongen Olav Thon. Halvorsens sønn er også involvert i selskapet.

- Nå er hotellbransjen i ferd med å bli veldig populær og «in», og det veldig, veldig hyggelig. 90-tallet ikke så morsomt, men nå er det en spennende bransje, og du må hele tiden være på ballen og levere, sier Halvorsen. Han overtar et Spa-hotell med 176 rom, hvorav 8 suiter.

Skandinavias flotteste

- Motivasjonen i sin tid var å bygge Skandinavias flotteste Spa-hotell. 10 år er ingen alder for et slikt bygg. Det har riktig beliggenhet og er bygget for fremtiden, det er ikke sånn at det ikke går an å gjøre om. Dessuten setter Choice i gang med å pusse opp hotellet, sier en entusiastisk eier.

HELT I STRANDKANTEN: Farris Bad ligger helt i strandkanten i Larvik ved bystranda. Foto: Arnstein Rønning

Den formelle overtakelsen er 16. desember. Partene er enige om ikke å si noe om prisen, men vi snakker trolig om en pris for godt over en halv milliard.

Ut fra regnskapstall kan det se ut som leieinntektene i år vil ligge på nærmere 30 millioner kroner. Hvis vi setter et avkastningskrav til disse inntektene på rundt 5 prosent etter eierkostnader, snakker vi om en pris på ca. 550 millioner kroner (27,5/0,05) red.anm.).

Byggekostnadene var i sin tid noe over 350 millioner kroner. I balansen er bygget nedskrevet til 292 millioner kroner i 2018, men var ført opp med 395 millioner i 2019.

- Jeg er veldig fornøyd med prisen, og selger er kjempefornøyd, Om ti år vil alle si at han var sannelig heldig som fikk tak i et slikt hotell. Hotellet har strandbeliggenhet, og ligger ut i sjøen. Det tar litt over en time fra Oslo, og det er ikke lenger enn til Strømstad, sier Halvorsen, og fortsetter:

Midt i hjertet

- Telemark og Vestfold slår seg sammen til ett fylke, og hotellet ligger midt i hjertet av dette, med god tilgang til det lokale markedet og til Oslo. Jeg elsker elsker sjø og strand, og det er et nydelig hotell, som i dag er bedre enn det var nytt.

- Skal dere gjøre noe med hotellet?

- Ytterst lite. Canica leverer som vanlig et produkt som er helt «lytefritt». Det er et virkelig velholdt og nydelig produkt, og hotellet går kjempefint, skryter Halvorsen.

Nordic Hospitality Group har fra tidligere spahoteller i Strømstad og i Son, samt at de skal utvikle et prosjekt sammen med Høegh Eiendom i Moss.

Langriktig investering

Hagens investeringsselskap Canica AS ble i 2013 eneeier av Farris Bad, da de kjøpte ut Fritzøe Eiendoms andel på 50 prosent i Eiendom Farris Bad for et ukjent beløp.

– For oss er Farris Bad en spennende, langsiktig investering, med omsetning og lønnsomhet som er bedre enn det vi la til grunn, uttalte daværende administrerende direktør Peter A. Ruzicka i Canica AS for seks år siden, ifølge Estate Nyheter.

Salget kom fire år etter åpningen og knapt ett år etter bruddet mellom de to kjendismilliardærene Stein-Erik Hagen og Mille-Marie Treschow, som var fra Larvik. Styreleder Peter Arne Ruzicka i eierselskapet Eiendom Farris Bad AS hevdet i 2013 overfor Østlandsposten at salget ikke hadde noe med bruddet å gjøre.

Farris Bad er regnet som ett av Nordens flotteste og spa-hotell med sin beliggenhet på bystranden innerst i Larviksfjorden. Bygget er på 14.500 kvadratmeter.

Omstridt

Spahotellet ligger på den såkalte på Batteritomta i Larvik, helt nede ved sjøkanten. Byggestart var i mai 2007, mens åpningen fant sted 5. mars 2009. Hotellanlegget var omstridt, og det tok ifølge Wikipedia nesten 20 år fra Mille-Marie Treschow lanserte ideen til bygget var realisert.

Underveis ble byggingen blant annet vært stoppet av Miljøverndepartementet.

Saken oppdateres.