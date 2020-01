Stein Erik Hagen venter «amerikanske tilstander» for norske butikker

Det ble satt ny rekord i antall butikknedleggelser i USA i 2019. Stein Erik Hagen tror vi vil se mer av det samme i Norge fremover.

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen Økonomi): - Da jeg var ung, hadde vi små kolonialbutikker, kjøttbutikker og fruktbutikker, de ser du ikke lenger. Dette forandrer seg hele tiden og vi vil nok se mange konkurser fremover på dette området, sier Stein Erik Hagen til Nettavisen Økonomi på NHOs årskonferanse.

Hagen er dagligvaregründer og storeier i dagligvarekjempen Orkla og jernvarekjeden Jernia. Få har dermed fulgt utviklingen i norsk handel bedre de siste årene.

De siste årene har en rekke norske butikkjeder, som Tilbords, PM, og Days like This, gått konkurs eller blitt lagt ned.

Andre store kjeder, som XXL, Nille og Gresvig har alle hatt store problemene de senere årene.

Nedtur i USA

Hagen tror imidlertid vi er langt fra ferdig med nedturen og viser til USA, der antallet nedlagte butikker nådde nye høyder i året som gikk.

Ifølge Coresight ble det lagt ned over 9.300 butikker i USA i fjor, 60 prosent opp fra 2018. Store kjeder som Forever 21, Walgreens, Dressbarn og Gamestop var blant de største kjedene som enten gikk konkurs eller måtte kutte antallet butikker drastisk.

KONKURS: Den store kleskjeden Forever 21 var blant butikkene som måtte gå konkurs i fjor i USA. Her fra butikk i New York City. Foto: Drew Angerer (AFP)

- Hvis du drar til New York nå, så ser du mange stengte lokaler. Det vil vi se i Norge også fremover. Det er helt sikkert, sier Hagen.

Han venter derfor store endringer i varehandelen fremover.

- Gjenbruk blir større. Vi bruker dressen og skoene lengre, slik at forbruket av ting blir lavere. I stedet bruker bruker vi pengene på opplevelser og slike ting i stedet.

Han mener at det derfor simpelthen er for mange butikker i Norge.

- Det er for mange kvadratmeter salgsareal i Norge. Det må ned, sier han.

Konkurransetilsyn

For tiden gjennomfører Konkurransetilsynet en gjennomgang av konkurransen i norsk næringsliv, spesielt knyttet til Norgesgruppens dominerende stilling. Hagen, som er grunnleggeren av Rimi-kjeden, og største eier og styreleder i Orkla, som leverer blant annet Grandiosa, Zalo, Lano og Nidar-sjokolade til norske dagligvarebutikker.

- Jeg er glad for at myndighetene tar en gjennomgang av bransjen, men jeg kan ikke kommentere så mye mer, annet enn å si at det er de som sitter nærmest kunden, altså kjedene, som har mest makt, sier han.

Han venter også dagligvare på nett ikke vil lykkes før man hever prisene.

- Jeg tror ikke det kan bli lønnsomt med det prisene som er i dag. Marginene må opp, sier Hagen med henvisning til at blant annet Kolonial.no over lang tid har tapt penger.

- Spørsmålet er hvor mye er du villig til å betale for å slippe å gå i butikken. Det er sikkert forskjellig fra person til person, men ingen tvil om at prisene må opp.