Stein Erik Hagens leilighet ble kuppsolgt til hyggelig pris

Den hyper-attraktive leiligheten ble kuppsolgt, men prisen var alt annet enn avskrekkende i dette markedet.

For 15 år siden kjøpte Stein Erik Hagen en leilighet i Eckersbergs gate 24, på beste Frogner i Oslo. Den snaut 100 kvadratmeter store boligen, en hjørneleilighet, kostet Hagen 5,7 millioner kroner i 2005.

Når leiligheten nå skulle selges, ble det gjort før budrunden, melder Finansavisen. Advokatfirmaet Sem & Johnsen hadde lagt opp til visning 18. og 21. februar, men allerede mandag 15. februar kom «Solgt» opp på annonsen Finn.no.

- Vil vanligvis fraråde kupp-salg

Mens prisantydningen var 14,45 millioner kroner, fikk kjøperen boligen for 15 millioner kroner. Leiligheten selges med veranda og to parkeringsplasser under bakken.

En attraktiv leilighet i et av landets mest kostbare strøk utløser ofte ville budrunder. Sem & Johnsen vil ikke kommentere overfor Finansavisen om det var lurt av Stein Erik Hagen å kupp-selge før visning.

– Jeg kan ikke kommentere denne saken konkret. Normalt vil vi fraråde å akseptere slike bud, men det er selgers privilegium å akseptere hvis han oppfatter at det er et godt nivå, sier adm. direktør Christoffer Askjer i Sem & Johnsen.

Askjer opplyser at budet ikke ble formidlet av megleren. Eiendomsmeglere har ikke lov til å formidle bud med kortere frist enn 24 timer etter siste annonserte visning.

– Begrensningen ligger ikke i å sette interessenter i kontakt med selger eller selgers fullmektig, men kun i det å formidle budet, sier Askjer til Finansavisen.

-Kunne gått for minst 18 millioner

Advokat Tom Elliot Johnsen, partner i Sem & Johnsen, forteller at det er stor rift om denne typen boliger. At det hører med to garasjeplasser bidrar ekstra, særlig fordi det nå forsvinner parkeringsplasser i hele Gyldenløvesgate, som ligger rett ved.

- Det er jo vanlig at det er budrunder, og dette er jo ikke en høy kvadratmeterpris - det er jo et av byens aller fineste områder. Jeg kjenner ikke dette objektet konkret, men sist jeg solgte lignende boliger på Slemdal, lå kvadratmeterprisen på 180.000 kroner. Og dette er jo ikke akkurat et midre attraktivt område en det, sier Johnsen til Nettavisen.

Med andre ord, ville Hagen trolig kunnet fått minst 18 millioner kroner for leiligheten i Eckerbergsgate - tre millioner mer enn kuppsalget ga.

