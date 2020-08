Steinar var centimeter unna døden etter gressklipper-ulykke

At det å klippe plen var farligere enn skihopp hadde ikke Steiner Bjerkmann trodd.

Da Steinar Bjerkmann, som til vanlig er medieansvarlig for hopplandslandet, lørdag ettermiddag skulle klippe plenen, hadde han nok aldri sett for seg utfallet.

Klipperen, som han kjøpte for bare noen uker siden, var av typen sitteklipper med gressoppsamler.

- Også skulle jeg tippe den, og det endte med at klipperen forsvant ut en skråning på tre-fire meter med meg både etter, oppå og under den, sier Bjerkmann til Nettavisen.

Det var Dagbladet som først skrev om saken.

Ble truffet to ganger

Bjerkmann ble truffet av klipperen to ganger, men heldigvis ikke i hodet, da hadde det gått mye verre.

- Jeg har også hatt fryktelig flaks der jeg landa, for jeg har en gammel slipesten liggende som jeg heldigvis ikke traff, men i stedet i noen tømmerstokker, sier han og fortsetter:

- Hadde maskinen truffet hodet hadde nok ikke dette gått.

Bjerkmann anslår at klipperen veier mellom 3-400 kilo.

PÅ SYKEHUS: Den siste natta har blitt tilbragt på sykehus. Bilde brukes med tillatelse. Foto: Steinar Bjerkmann / Twitter

Etter ulykken forsøkte han å reise seg, men da sviktet foten under han. Bjermann sier at det var en veldig rar opplevelse det også.

- Det å klippe plen er tydeligvis farligere enn å hoppe på ski, spøker han.

Utrolig nok ble ikke Bjerkmann alvorlig skadd i ulykken. Verst har det gått utover en ankel, der legene foreløpig ikke har klart å finne et brudd.

- De har ikke greid å konstatere det, så nå skal de se om det er noe som er knust inni der. Den er ikke god, og veldig hoven. Blåmerkene er mer svarte enn de er blå, sier han og legger til at han aldri har hatt så vondt som nå.

Lever på smertestillende og hyggelige hilsener

Etter en natt med lite søvn og store smerter, «lever» nå Bjerkmann på smertestillende og hyggelige hilsener.

- Jeg har fått mange hyggelige meldinger fra både kjente og ukjente. Det setter man jo stor pris på i en situasjon som er litt uvirkelig, sier han.

TUNG: Det var denne gressklipperen Bjerkmann fikk over seg. Foto: Privat

Han meldte først selv om ulykken på sin egen Twitterkonto, hvor det nå strømmer inn med god bedring-meldinger fra flere.

Noen av de som har sendt meldinger til Bjerkmann er tidligere fotballspiller og nå ekspert-kommentator Jan Åge Fjørtoft, diverse landslagstrenere, og flere skihoppere.

- Jeg sa til treneren til Maren Lundby at nå må vi jobbe med flyferdighetene mine, for der har vi litt å gå på, sier han med et smil.

Nye undersøkelser

Nå venter han på nye undersøkelser av foten, og så vil det bli avgjort om når han får dra hjem fra sykehuset.

- Jeg er veldig takknemlig for at det har gått så bra. Det siste jeg hadde gjort kunne jo ha vært å forsvinne ut den skrenten med klipperen, sier Bjerkmann tankefullt.

Gressklipperens kniver stoppet heldigvis da han forsvant fra setet.

- 2020 er et rart år, så sånn sett er det ikke noe overraskende at dette skjer, sier Bjerkmann spøkefullt.

Nettavisen har kontaktet produsenten av gressklipperen.