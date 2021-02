Stemmer ned støtte til kriserammet bransje: – Jeg er eitrende forbanna

Mens eventbransjen med flere tusen arbeidsplasser står uten støtte, får enkelte festivaler 36 millioner kroner i støtte. – Det er grotesk, sier event-topp.

– Jeg vet ikke hvor mange møter jeg har hatt med politikere de siste ti månedene, sier event-topp Knut Meiner.

Bedriften hans Komono-Stageway er blant mange eventbedrifter som har praktisk talt vært stengt siden 12. mars i fjor. Selskapet omsatte for 127 millioner kroner i 2019, men hittil i koronakrisen har de kun mottatt 650.000 kroner i støtte. Det vil si at kompensasjonsordningen som skal dekke de såkalt faste uunngåelige kostnadene har dekket 10 prosent av kostnadene i selskapet.

– Ikke fått en dritt

Meiner anslår at 95 prosent av omsetningen har forsvunnet.

– Vi har ikke fått en dritt. Dette er en bransje med flere tusen arbeidsplasser. Samtidig har deler av kulturbransjen, og spesielt musikkfestivalene fått så mye penger som de bare orker å ta imot. Jeg blir ikke overrasket over om noen av dem har tidenes beste år i 2020, sier han.

Den siste muligheten, slik Meiner så det, var et forslag fra Senterpartiet og Frp som behandles i Stortinget tirsdag. Forslaget støttes av MDG og SV, og ville fått flertall om Arbeiderpartiet ble med. Men i siste liten ble det klart at Arbeiderpartiet ikke blir med på ordningen.

– Ordningen var moderat og sørget for å kompensere inntil 10 prosent av inntektsbortfallet. Og med et tak på maksimalt 500.000 kroner per bedrift per måned. Ordningen ville være transparent og ville ikke sørget for at noen ville kunne bli rik av den. At Arbeiderpartiet sier nei er helt ufattelig. Jeg har en sterk følelse av at det har vært stor uenighet internt i partiet, sier Meiner til Nettavisen.

Mange bransjer har vært hardt rammet av nedstengningene. Restauranter har for eksempel vært stengt i lange perioder. Men ikke kontinuerlig siden 12. mars.

– Vi har i praksis fått yrkesforbud siden 12. mars i fjor. Vi brenner av flere hundretusen kroner hver eneste måned for å holde skuten i gang. Og når vi er ferdig med pandemien er det lurt å ha en bransje med kompetanse, som kan følge opp for eksempel gode rutiner for smittevern, sier han.

De ulike støtteordningene har ført til at mange bedrifter faller mellom stolene. På én side kan kulturarrangementer få støtte. Og åpne publikumsarrangementer kan få kompensert noe, men ikke lukkede arrangementer, som eventbransjen ofte organiserer for bedrifter og organisasjoner.

– Grotesk forskjellbehandling

Det som provoserer Meiner aller mest, er imidlertid den store forskjellen på hvordan ulike arrangementer blir kompensert. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo, som i stor grad har utenlandske artister, har fått 36 millioner kroner i kompensasjon.

– Det er en grotesk forskjellsbehandling, og jeg er eitrende forbanna, sier han.

Arbeiderpartiet bekrefter at de vil stemme ned ordningen, men vil heller ha en nasjonal «ventilordning» for dem som faller mellom stolene.

– Vi har over tid bedt regjeringen legge frem en nasjonal ventilordning for å sikre bedrifter som faller utenfor støtteordningene, også innen event- og arrangementsbransjen. Dessverre har ikke regjeringen vist noen vilje til å få en slik helhetlig ordning på plass, sier næringspolitisk talsmann Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

De har også foreslått andre ordninger som de mener kunne vært brukt til å kompensere bransjen.

– Vi har også foreslått å styrke den kommunale kompensasjonsordningen med 250 millioner kroner. Dette kunne gitt økte overføringer til eventbransjen, men FrP har valgt å stemme mot dette forslaget. For oss er det avgjørende at fellesskapets midler brukes på en best mulig måte. En så spesifikk ordning til 300 millioner kroner for kun en enkeltbransje som blant annet Frp og Sp over bordet har foreslått er det vanskelig å kunne støtte uten noen utredning om hvordan ordningen treffer, sier han.

Sp: – Ubegripelig

Senterpartiet er tydelig skuffet av at stortingsflertallet, og spesielt Arbeiderpartiet, snur tommelen ned til forslaget.

– Eventbransjen er hardt rammet av pandemien og har fått lite hjelp av krisetiltak så langt. Forslaget vi har fremmet er svært målrettet og moderat. For oss er det komplett ubegripelig at stortingsflertallet ikke er villig til å stille opp for denne bransjen gjennom konkrete ordninger som kan gi hjelp, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik til Nettavisen.

