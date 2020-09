Stempler Kiwi og Coop som verstinger: - Bærer et stort ansvar

Dagligvarebransjen får kritikk for rasevalg i kyllingproduksjon. Kjedene reagerer.

Mandag skrev Nettavisen at Rema 1000 kritiseres for å reklamere for bedre dyrevelferd på Solvinge kylling og Solvinge-egg, mens Dyrevernalliansen vurderer Solvinge som «ikke dyrevennlig».

Det er imidlertid Coop og Norgesgruppen Live Kleveland, kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen, kritiserer.

- Stort ansvar



Kleveland sier Dyrevernalliansen mener Remas produsent Solvinge har bedre kyllingvelferd for sine kyllinger konkurrentene Kiwi og Coops produsenter har.

– Solvinge er betydelig bedre enn konkurrentene. Det har vært en revolusjon i dyrevelferden, fordi de bruker en friskere rase - Hubbard-kylling - istedenfor Ross 308, som Coop og Norgesgruppen selger, sier hun til Nettavisen.

Dyrevernalliansen skriver på sine hjemmesider at Ross 308 «er avlet til å ha abnormt rask vekst – så rask at de små kyllingene kan få både beinproblemer og hjerteproblemer som konsekvenser» og mener at rasen dermed bør fases ut.

KRITIKK: Live Kleveland i Dyrevernalliansen kritiserer Coop og Norgesgruppen for å selge kyllingkjøtt fra Ross 308-kylling. Foto: Ihne Pedersen

Kleveland synes det er positivt at Coop selger kylling og egg fra Änglamark økologisk, som får grønt smilefjes fra Dyrevernalliansen. Det samme gjelder Kiwi, som blant annet selger kylling fra Hovelsrud - som både har grønt smilefjes og Dyrevernmerket.

Likevel mener hun det er viktig å se på hva dagligvarebransjen kan bidra med for å øke dyrevelferden.

- Coop og Kiwi bærer et stort ansvar for å selge store kvantum av Ross 308, og dermed opprettholde bruken av denne usunne rasen i Norge, sier hun.

- Respektløst

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef for Coop Norge, reagerer på kritikken fra Kleveland. Han mener dyrevelferd er komplekst, og handler om mer enn valg av rase. Han forteller at de ikke kjenner til at det finnes gode internasjonale studier på dyrevelferdsparametre mellom ulike kyllinghybrider.

- Å fremstille Ross 308-kylling som en versting, synes vi er en grov forenkling. Det er dessuten respektløst overfor bøndene som tar dyrevelferd på alvor, og jobber hver dag for at kyllingene skal ha det bra, sier han.

- God dyrevelferd handler først og fremst om å ta hånd om dyrene på en god måte. De trenger godt stell, godt miljø i kyllinghuset og en oppdretter med god kompetanse på velferd og drift, påpeker Kristiansen.

VIKTIG: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at de er opptatte av dyrevelferd. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Både Coop og Kiwi insisterer overfor Nettavisen at de er opptatt av dyrevelferd.

- Norgesgruppen, som Kiwi er en del av, har god dialog med kyllingleverandørene når det gjelder dyrevelferd, og det jobbes kontinuerlig med dette, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Hun forteller at en eventuell utskifting av rase i standard kyllingproduksjon i Norge, er en beslutning med store konsekvenser for både produsenter og leverandører. Derfor bør en slik beslutning styres av fjørfebransjen og kyllingleverandørene, i henhold til gjeldende krav og forventninger fra norske myndigheter/Mattilsynet, mener både Kiwi og Kiwi-eier Norgesgruppen.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, trekker også frem at de har andre alternativ enn Ross 308-kylling.

- I tillegg til standard kylling, så tilbyr våre kjeder også produkter fra mindre leverandører med kylling fra mer saktevoksende raser - blant annet Hovelsrud, Gårdsand og Holte gård. Dette er flotte småskalaprodusenter som gir gode valgmuligheter, sier Søyland.

ALTERNATIV: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at de har alternativ til Ross 308-kyllingen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Ikke behov for skifte

Kristiansen i Coop forteller at alle som leverer kylling til Coop deltar i Dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling og i Kvalitetssystem i Landbruket. Dette mener de sikrer data og god kontroll på hver eneste flokk som slaktes, og at det har gitt et betydelig løft for velferden.

- Vår leverandør kan så langt i 2020 vise til meget gode tall knyttet til dødelighet og klekkeprosent, samtidig som vi ikke benytter narasin i vår produksjon. Basert på dette ser vi per i dag ikke behov for hybridskifte. Dette kan selvsagt endre seg, men vår leverandør anser Ross 308 som en bærekraftig hybrid som fungerer godt, sier han.

Coop ser imidlertid at det kan være potensiale for forbedringer, og at de vil fortsette arbeidet for bedre velferd og helse hos kyllinger. Änglamark økologisk kylling, som får grønt smilefjes fra Dyrevernalliansen, utgjør per i daget et lite, men et voksende volum av kyllingproduktene deres.

Søyland i Norgesgruppen trekker også fram at det kan være rom for fobedring. Hun påpeker at det er bra at Dyrevernalliansen og andre er opptatt av best mulig dyrevelferd, og deres innspill er også viktig for Norgesgruppen og våre kjeder.

- Norgesgruppen har god dialog om dyrevelferdstiltak med våre leverandører av kylling, og vi opplever at de jobber godt med tiltak for kontinuerlig forbedring av dyrevelferden i standard kyllingproduksjon, sier hun.

Ny egg-prodksjon



Hva gjelder egg-produksjon, trekker de frem et nytt alternativ.

- Coop og vår leverandør tar dyrevelferd på alvor, og lanserte nylig gårdsklekket kylling, hvor kyllingene klekkes i det kyllingshuset de skal vokse opp, og slipper dermed transport til kyllingshuset, sier Kristiansen.

De benytter rasen Ranger Gold.

- Dette er en saktevoksende hybrid som lever i 52 dager, altså lenger enn Hubbard, som lever i cirka 46 dager. Foreløpig er det sju kyllinghus som har gårdklekket kylling, men målet er å øke denne andelen, sier han.