Stengt butikk økte omsetningen med 220 prosent på én dag

Strenge retningslinjer etter koronaviruset slo ut i Norge, førte til at Trine måtte stenge butikken og permittere sine to ansatte. Så snudde alt.

Trine Wilhelmine Rønnevig driver damebutikken Harald Fjeldal Kunstkolonial i Lillesand på Sørlandet, noe hun har gjort siden 2014. 16. mars i år måtte hun for første gang stenge dørene for kunder.

- Jeg hadde åpent lørdag 14. mars, men det føltes veldig rart. Jeg kjente på det at det krasjet med retningslinjene for nærhet og renhold i butikken, for folk plukker jo på alt i butikken, forteller hun til Nettavisen om situasjonen etter koronaviruset for alvor begynte å spre seg her til lands.

MÅTTE STENGE: Trine Wilhelmine Rønnevig driver Harald Fjeldal Kunstkolonial i Lillesand, men grunnet koronaviruset og strenge retningslinjer så hun seg nødt til å stenge for kunder. Foto: Privat

Økte med 220 prosent

Hun innså at hun måtte stenge butikken og permittere de to ansatte. I starten var også Trine delvis permittert. Så fikk hun ideen om å prøve noe helt nytt.

- Jeg bestemte meg for å prøve livesendinger på Facebook, hvor jeg viser fram varene i butikken på video. Så kan folk bestille og få varene hjem i postkassen, sier hun.

Det ble en suksess - mildt sagt.

- Etter de fem første livesendingene økte omsetningen med 85 prosent, men det har flatet ut etterpå. Men onsdag 8. april satte jeg rekord, og hadde høyere omsetning enn med åpen butikk, forteller hun.

For onsdagen før påskehelgen - under sending nummer 20 - økte omsetningen med 220 prosent sammenlignet med samme onsdag i fjor, og det bare på en halvtime med livesending på Facebook.

Det har også generelt sett gått bedre i perioden med stengte dører i butikken enn det gjorde med åpen dør i samme periode i fjor. I perioden 16. mars til 8. april økte omsetningen med cirka 26 prosent sammenlignet med perioden 18. mars til 10. april i 2019.

Når kundene på en annen måte

Også Traktøren Kjøkkenutstyr på Byhaven i Trondheim har begynt med livesendinger hver dag i butikkens åpningstid, for å vise fram varene til kundene på video.

- Vi startet med dette 13. mars, men da hadde vi først videosamtaler med faste kunder. Så utvidet vi til å ha livesendinger på Facebook for alle som ønsker å se, sier Geir Berntsen, som har drevet butikken med kona Gøril Hovelsen siden 2007.

- Når kundene uteblir, tar vi butikken hjem til kundene, legger han til.

Butikken har vært nødt til å permittere fem deltidsansatte, men har så langt klart å holde butikken i gang med reduserte åpningstider og livesendinger.

- Nå gjør vi det vi kan for å sikre framtida til butikken, og sørge for at ansatte har en jobb å gå til når dette er over, sier Berntsen.

Nedenfor kan du se noen klipp fra en av livesendingene til Traktøren Kjøkkenutstyr.

Opprettholder omsetningen

Under livesendingene viser han fram varer som kundene sier at de ønsker å se nærmere på. Han anslår at rundt halvparten av alle kundene de har i denne perioden, kommer fra folk som har sett livesendingene.

Mange velger imidlertid å se dem i opptak på kvelden, så hver morgen har det som regel kommet mange bestillinger.

- Vi har klart å opprettholde tilnærmet normalomsetning ved å gjøre dette, forklarer han.

Kunder bosatt i Trondheim kommune får varene hjemkjørt hver dag, mens noen varer sendes med post til andre steder av landet.

- Mange kommer også til butikken nettopp fordi de har sett livesendingene våre, forteller han.

Ordningen med videosendinger fra butikken, tror Berntsen at de til en viss grad kommer til å fortsette med også etter koronakrisen.

BUTIKKEIERE: Geir Berntsen og kona Gøril Hovelsen driver Traktøren Kjøkkenutstyr på Byhaven i Trondheim. Foto: Privat

Ny måte å drive butikk

Det var en dame i USA som inspirerte Rønnevig fra Kunstkolonialen til å starte med livesendinger hver dag når butikken egentlig skulle hatt åpent.

- Jeg hadde ingen formening om at det skulle gi meg den omsetningen det har gjort, sier hun, som har kunder fra hele landet.

- Det er ganske mange turister i Lillesand på sommeren, så jeg har vært ganske aktiv på sosiale medier og reklamert for det når kunder fra andre deler av landet har vært innom. Jeg har sådd og sådd i mange år, og nå høster jeg, sier hun fornøyd.

Les også: Nordmenn får ikke brukt penger: - Vi kan shoppe oss raskere ut av krisen

Under livesendingene prøver hun å fokusere på ulike tema hver dag, for eksempel plagg i en bestemt farge, vesker, eller kjoler. Denne måten å drive butikk på, tror hun vil påvirke nisjebutikker også etter koronapandemien.

- Jeg tror vi kommer til å drive nisjebutikk på en annen måte. KuDe store bedriftene kan ikke gjøre slik som oss, og jeg tror vi sitter på en gullgruve. Nisjebutikker som ikke tør å gjøre noe nytt nå, vil være lei seg for det senere. Nå tåler folk at du prøver og feiler, sier hun.