Stengte for å pusse opp: Fikk en halv million i koronastøtte

Suksessrestauranten på Grünerløkka har fått kontantstøtte fra Staten, men holdt stengt av andre grunner enn koronakrisen.

Så langt har kontantstøtteordningen for norske bedrifter i koronakrise delt ut litt over 654 millioner kroner til drøyt 15.000 bedrifter, mange av dem i dyp økonomisk krise.

Fredag 24. april mottok restauranten Südøst, på Grünerløkka i Oslo, kr. 547.955 kroner i kompensasjonsstøtte fra Finansdepartementet. I tildelingen vises det til at restauranten i perioden mars 2020 vil ha en omsetning på 755.262 kroner, mot 4,1 millioner kroner i samme måned i 2019. Med andre ord, et omsetningstap på over 3 millioner kroner.

Varslet oppussing før tiltakene

Firmaet viser til uunngåelige kostnader i perioden på 839.530 kroner, i tillegg til den tapte omsetningen. Kriteriene for å bli omfattet av kompensasjonsordningen er at bedriften har et omsetningsfall på minst 20 prosent i mars 2020 og minst 30 prosent i april 2020 på grunn av Covid 19-utbruddet.

Men suksessrestauranten nederst på Løkka, med et solid overskudd i forrige driftsår, ble stengt tre dager før regjeringen innførte tiltakene som stengte ned halve Norge, altså 9. mars.

Årsaken til det var ikke koronaviruset eller økonomisk tap:

SPENNENDE ÅR: Südøst stengte 9. mars for å pusse opp, melder restauranten på Facebook. Foto: Skjermdump

Südøst skulle pusse opp, og varslet 9. mars et spennende år for sine gjester på Facebooksiden. Som følge av oppussingen måtte restauranten holde stengt fra 9. mars til 13. april.

STORSTILT OPPUSSING: I perioden restauranten har fått tildelt støtte for tapt omsetning, har den vært stengt på grunn av oppussingen. Oppussingen pågår fortsatt. Foto: Privat

Fakta Fakta om kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter ↓ Regjeringen la fredag 27. mars fram en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset. * Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. * Ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. * Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. * Det skal opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte. * Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. * Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer. * Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. * Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen. Kilde: NTB

- Vi er litt i en gråsone

Südøst Restaurant AS hadde i siste tilgjengelige årsresultat (2018) en omsetning på 64 millioner kroner og gikk et overskudd (resultat før skatt) på 7,2 millioner kroner.

Selskapet er eid av Nodee Holding, som eier en rekke restauranter i hovedstaden, blant dem Dinner AS. Eieren av Dinner, Yat Yiu Cheng, er styremedlem i Südøst og uttaler seg på vegne av restauranten. Han bekrefter at restauranten stengte 9. mars:

- Grunnen til at vi søkte støtte er at vi før vi stengte snakket om å åpne uteserveringen, for å ha drift og omsetning også mens oppussingen pågikk. Men så måtte vi jo uansett holde stengt da skjenkestoppen kom, sier Cheng.

Det var korona-effekt før nedstengingen også, med kraftig nedgang i omsetningen, forteller Cheng, men også for kaldt til å åpne uteserveringen. Hele restauranten skulle egentlig åpnet igjen 14. april, men oppussingen har fortsatt siden det på grunn av skjenkestoppen i Oslo som gjorde at det ikke hadde noen mening å åpne restauranten da, forteller Cheng.

- Jeg er klar over at vi er litt i en gråsone, hvis vi hadde fått beholde skjenkebevillingen gjennom koronastengningen. Nå er det er fint vær igjen, og vi gleder oss til å åpne igjen til uken. Vi har sendt melding til Skatteetaten og venter på svaret fra dem på om vi er berettiget til å få kontantstøtte.

Tilbakebetaling og sanksjoner

- Det vil bli kontroll i ettertid med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel, skriver Finansdepartementet i redegjørelsen for reglene for utdeling av støtte.

Skatteetaten, som forvalter ordningen, vil ikke kommentere enkeltsaker av hensyn til taushetsplikten, men påpeker på generelt grunnlag at dersom man ikke oppfyller vilkårene for støtte, skal støtten tilbakebetales, og foretak som søker støtte plikter og gi sannferdige opplysninger og rette feil som oppdages.

– Uberettiget støtte skal alltid betales tilbake. Dersom foretak på eget initiativ sier ifra om at de har mottatt tilskudd de ikke har krav på, vil det normalt ikke medføre sanksjoner. Blir foretak avslørt i etterkontroll, skal sanksjoner vurderes, skriver Hanne Kjørholt, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten, i en epost.

Ved forsettlig eller grov uaktsomhet som leder til uriktige opplysninger, vil det normalt medføre en sanksjon på 30 eller 60 prosent av tilskuddsbeløpet som uberettiget er mottatt, og grove tilfeller vil bli anmeldt og kan lede til fengsel, tilføyer hun.