Sterk premievekst for Storebrand - vil betale ut utbytte

Storebrand har en sterk premievekst i andre kvartal og vil nå betale ut utbytte.

Forsikringsselskapet melder i en børsmelding onsdag morgen om premieinntekter i andre kvartal på 1301 millioner kroner, som er opp fra 1235 millioner i tilsvarende kvartal i 2019.

Driftsresultatet i foregående kvartal endte på 580 millioner kroner, en oppgang på drøyt 100 millioner fra andre kvartal 2019. Resultatet før skatt er i perioden opp fra 464 millioner kroner til 684 millioner.

Analytikernes forventninger tilsa i gjennomsnitt at Storebrand i andre kvartal skulle få et driftsresultat på 567 millioner kroner og et resultat før skatt på 724 millioner, Resultatene er derfor omtrent som det analytikerne ventet.

Normalisering

- Situasjonen i det norske og svenske samfunnet og i finansmarkedet i kjølvannet av koronapandemien er i ferd med å normaliseres etter et turbulent første kvartal. Vårt konsernresultat i andre kvartal er sterkt, vi har sterk vekst i vår kjernevirksomhet, god kostnadskontroll og en solid økning i forvaltningskapital.

- Det er spesielt gledelig at vår svenske forretning, SPP, fortsetter å ta markedsandeler, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en børsmelding onsdag morgen.

Storebrand har 23 prosent premievekst innenfor innskuddspensjon mot samme periode i fjor og 15 prosent premievekst innenfor forsikring.

Styret i Storebrand ASA forventer nå å betale normalt utbytte i 2020. Utbyttet ble satt på vent som følge av usikkerheten koronaviruset skapte for norske finansselskaper.

Ikke bra

Storebrand-aksjen har hatt en dårlig kursutvikling med en nedgang i år på hele 19,4 prosent. Det seneste året er aksjekursen ned 10,4 prosent (se grafen under).

DÅRLIG UTVIKLING: Storebrand-aksjen er fortsatt på godt under kursnivåene fra i vinter. Foto: (Infront)

Markedsverdien av Storebrand ved børsslutt tirsdag var 26 milliarder kroner. Den største aksjonæren i selskapet er Folketrygdfondet med 11 prosent.