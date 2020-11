Sterke reaksjoner etter Veggie de Luca-åpning: - Skal alle gjøre dette, blir det lite mat igjen

Men kjedesjefen kan fortelle om en svært god åpningsdag for satningsprosjektet.

Ikke lenge etter at saken om Veggie de Lucas nye veganske butikk ble publisert på Nettavisens sider, tikket det inn sinte e-poster fra kunder som lovet at de aldri ville besøke kjeden igjen.

Også i kommentarfeltet på Facebook gikk det varmt utover onsdagen, og flere mener det rett og slett er hårreisende at et slikt tilbud nå er på plass i Oslos gater.

«Nei, nabo'n klipper aldri gresset, så jeg har god tilgang på grønne greier.», «Nei, trur på en god biff, spareribs eller fisk» og «Skal de konkurrere med Plantasjen? Kanskje jeg kjøper juletre der men ikke noe annet. De burde skifte navn til Fjøset eller Luca på Låven med det samme.» er bare et lite utvalg av de negative kommentarene.

- De driver med desinformasjon

Jenny Klinge representerer Senterpartiet på Stortinget, og har tidligere uttalt seg i krasse ordlag om veganersamfunnet i Norge.

Stortingsrepresentanten sier at hun ikke har problemer med slike enkeltbutikker, men stiller seg svært kritisk til ideologien bak det hele.

- I utgangspunktet har ikke jeg noe imot at det finnes veganske eller vegetariske spisetilbud, det skal være et mangfold. Dessverre er det en utvikling der nordmenn blir lurt til å tro at et vanlig norsk kosthold der melk, kjøtt, fisk og egg inngår naturlig er et problem. Det er fint med forskjellige mattilbud, men jeg advarer mot en utvikling der veganaktivister driver med tydelig desinformasjon om norsk matproduksjon og matberedskap, sier Klinge til Nettavisen, før hun fortsetter:

- Det de sier er at alle nordmenn kan gå over til å spise vegansk mat på sikt, og at det skal være mulig å forsyne all nordmenn med norskprodusert mat. Dette er en forvrenging av sannheten som er grov. Dersom mange nok begynner å tro på dette, gir det reell grunn til bekymring. Det er ikke det at de er så mange, men de driver med misjonering for et kosthold som det er helt umulig å ha for fem millioner nordmenn.

Klinge sier hun selv ikke vil prøve tilbudet.

- Jeg har ikke noe problem med å prøve et vegansk måltid, men jeg kommer ikke til å støtte ideologien bak. Derfor kommer jeg nok til å holde meg langt unna! Dessuten er jeg opptatt av et variert og godt sammensatt kosthold – der er proteiner en viktig del. Det er vanskelig å få nok proteiner med den slags kosthold.

- Skal alle gjøre dette, blir det lite mat igjen

Påtroppende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Anders Nordstad, er klar på at det ville vært skadelig for norsk landbruk om alle skulle gått over til et vegansk kosthold. Det er dog ikke noe han frykter med det første.

- Jeg tenker at folk må få spise hva de vil, og hvis det er markedsgrunnlag for en slik type satsing så er det greit. For meg er det helt uproblematisk, og hvis folk ønsker vegetarisk kosthold så må de jo gjerne det. Vi har trosfrihet i landet, så hvis man av ulike årsaker ønsker å spise vegansk så har ikke jeg noen problemer med det. Jeg tror norske forbrukere er mer enn oppegående nok til selv å ta kloke valg i forhold til egen ernæring, helse og trivsel, sier Nordstad til Nettavisen.

Og legger til:

- Så kan man selvfølgelig tenke litt større på det, og da kan man diskutere hvor bærekraftig et vegansk kosthold er. Vi bor i et land med svært begrensede muligheter til å lage mat, og det meste av grunnlaget for maten vår er jo gress. Det kan jo ikke vi spise, så vi er avhengig av dyra for å nyttiggjøre de ressursene vi har i Norge. Vårt land er lite egnet til å produsere vegansk mat. Varene Veggie de Luca skal selge vil være import eller bearbeidende landbruksvarer. Det er jo ikke gunstig for norsk jordbruk.

Nordstad er klar på at han har full respekt for de som av ulike årsaker ikke ønsker å spise kjøtt eller fisk, men kommer samtidig med en liten advarsel:

- Hvis vi skal si som veganerne, at det dropper vi, så blir det lite mat i verden – for å si det veldig enkelt.

Dette uttaler Norsk Vegansamfunn om Veggie de Luca-satsingen og Jenny Klinges kommentarer i en e-post til Nettavisen:

«Vi i Norsk vegansamfunn synes det er veldig positivt at det endelig er en trend i samfunnet vekk fra utnytting av andre dyr. Kjøttforbruket går ned og folk etterspør i stadig større grad lidelse-frie alternativer. Det er ingen hemmelighet at det kan være utfordrende å leve vegansk. En av de største praktiske utfordringene mange veganere møter i hverdagen er når de skal spise ute, eller på farten.

Derfor er det veldig gledelig at Deli de Luca nå åpner en ny type butikk med et mer veganervennlig tilbud. Det er synd at de går for vegetar istedenfor vegansk, men vi håper de forsøker å gjøre utvalget så vegansk som mulig. Det er ingen grunn til å ha egg og meieriprodukter i de plantebaserte rettene de tilbyr.

Vi håper de er flinke til å merke, slik at det blir enkelt å se forskjell på veganske varer og vegetar, som inneholder produkter fra dyr i fangenskap.

Klinge høres ut som en person som aldri har lest et eneste argument mot sitt eget standpunkt. Det er ganske overraskende både fordi påstandene hennes har blitt tilbakevist flere ganger og som erfaren stortingspolitiker burde en forvente at hun er opptatt av å oppsøke fakta på egenhånd.

I dag importerer og gir vi husdyr tilsvarende 150 prosent av befolkningens proteinbehov i fôr, og vi bruker 2/3 av vår egen matjord på å dyrke fôr. Det er vanskelig å se hvor Klinge finner argumentet for at et vegansk skifte vil ødelegge norsk selvforsyning av mat. Det er i alle fall ikke i forskning og fakta. Planter, korn og belgvekster inneholder proteiner, noen av de inneholder også mye av det.»

- Bedre start for Veggie de Luca enn ventet

Tormod Lier, kjedeleder i Deli de Luca, var selv tilstede under åpningen onsdag morgen. Han kan fortelle om en åpningsdag som gikk over all forventning.

- Det gikk utrolig bra! Ikke bare gikk det fysisk bra med mange kunder, men også med omsetningen. Nå er det bare én dag, men vi tar med oss de seirene vi kan. Det var en vesentlig bedre start enn ventet, og utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger og respons, sier Lier til Nettavisen dagen derpå.

Og fortsetter:

- På sosiale medier var det mye interesse blant vegetarianere, og det var profiler med mange følgere som snakket om oss. I dag er vi rett og slett litt høyt oppe!

Til tross for noen frustrerte kunder, var responsen overveldende positiv, forteller sjefen.

- Vi hadde én kundeklage i går, det var en som skulle slutte å handle i alle våre butikker fordi vi hadde kuttet fisk og kjøtt på Grünerløkka, men det var 99,9 prosent hyggelige tilbakemeldinger. Dette har vært veldig hyggelig, så nå er det bare opp til oss å levere fremover på spennende utvalg, produkter og kundeservice.

Nordmenn spiser mindre grønt: - Overraskende

En ny undersøkelse fra Opplysningskontoret for frukt og grønt viser at for første gang på tre år ser man nå en nedgang i forbruket blant nordmenn - og koronatiltakene har antageligvis spilt en rolle i dette.

Dermed mener kommunikasjonssjef i organisasjonen, Gerd Byermoen, at initiativet til Deli de Luca kommer på et gunstig tidspunkt.

- Selv om det er en veldig liten del av befolkningen som ønsker å spise vegetarisk mat, så er det stadig flere som ønsker å spise mer plantebasert mat. Utfordringen er ofte at den maten har vi ikke lært å lage hjemme, så vi må ha inspirasjon til å lage god mat på vegetarisk måte. Da er det vel bra at noen kan gi den inspirasjonen? Selv om man spiser kjøtt og fisk så har man ikke vondt av å spise et vegetarisk måltid av og til, sier Byermoen til Nettavisen.

Og legger til følgende om tallene undersøkelsen avdekket:

- Det er litt overraskende. Vi har hatt en veldig jevn utvikling, eller stabilitet, med omtrent 25 prosent av befolkning som når fem om dagen-målet, men det overraskende nå er at vi har gått ned til omtrent 20 prosent som sier at de når det samme målet, og at vi er nede på 3,1 enhet i snittet. Det skremmende er at folk tilsynelatende ikke er klar over at dette har skjedd, men vi har endret vanene våre. Mange av oss har hjemmekontor, vi har ikke jobbfrukten tilgjengelig, vi handler sjeldnere og får derfor mindre frukt med hjem, det kan være mange grunner til denne utviklingen.

