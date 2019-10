Sterke reaksjoner på at Google tar seg betalt

- Gmail hektet oss på gratis lagringsplass, nå får Google oss til å betale, skriver Bloomberg.

Google har lokket milliarder av forbrukere til sine digitale tjenester ved å tilby rikelig mengde med gratis lagringsplass. Nå får Google oss til å betale, det skriver Bloomberg.

Bare det siste året skal det amerikanske selskapet ha redusert tilbudene om gratis lagringsplass. Samtidig penser Google kundene mot Google One.

Dette et abonnement som gir kundene mer lagringsplass enn de kan bruke i Google Disk, Gmail og Google Foto, forklarer Google på sin nettside. Alle Google-kontoer starter med 15 gigabyte gratis lagringsplass som deles mellom de tre tjenestene, som hver har mer enn én milliard brukere.

Les også Dette er Norges mest attraktive arbeidsplasser

- Må kjøpe lagringsplass

For lagringsplass opptil 100 gigabyte vil Google One koste rundt 20 kroner per måned. Samtidig øker bare mengden data forbrukerne lagrer digitalt.

- Når brukerne bruker opp standard lagringsplass, har de ikke noen andre valg enn å kjøpe mer. Ellers risikerer de å miste tilgang til Gmail, bilder eller andre personlige dokumenter.

- Selv om det ikke koster så mye for hver enkelt forbruker å kjøpe mer lagringsplass hos Google, kan det gi selskapet ekstra inntekter på flere milliarder kroner, fortsetter Bloomberg.

- Hyklersk

Endringene gjelder hva slags lagring som følger gratis med for hardware-kunder som kjøper Chromebook-maskinen og telefonen Pixel 4.

Før fikk kjøperne av Chromebook med seg 100 gigabyte gratis over to år. I mai ble dette redusert til å et år. Da Pixel 4 ble lansert i 2016 kom telefonen med ubegrenset fotolagring. Dette er fortsatt gjeldende, men i nyeste modellene blir bildene komprimert for å spare plass, noe som igjen går utover bildekvaliteten.

I løpet av en uke skal mer enn 11.500 personer ha samlet seg på nett i en «folkeaksjon» for å få Google til å gå tilbake til den gamle avtalen.

Initiativtageren bak kampanjen Evgeny Rezunenko kaller Googles endringer «hyklersk» og grådig steg for å tjene mer penger.

- La oss minne Google om at en del av grunnen til at folk valgte Pixel-telefoner fremfor andre telefoner som har en lignende heftig prislapp, faktisk var det denne tjenesten, skal han ha sagt ifølge Bloomberg.

Les også Se video: Her tester Google banebrytende teknologi utenfor Norge

Blåser ut på Twitter

Andre reagerer på fulle innbokser. Da Gmail ble lansert i 2004 tilbød Google langt mer gratis lagringsplass enn hva noen andre konkurrenter kunne tilby.

Både forbrukere og næringslivet skal ha omfavnet mailtjenesten og mengden gratis lagring ble etter hvert større - til 15 gigabyte. Nå blåser flere ut på twitter.

- Jeg er trist fordi jeg har brukt opp nesten all min gratis Google-lagring. Føltes uendelig. Vær så snill, ikke tving meg til å betale, skal en ha Twitret ifølge Bloomberg.

En annen har panikk fordi innboksen er i ferd med å fylles opp, samtidig som han venter på svar på en jobbsøknad. En tredje har rett og slett løst problemet ved å opprette syv Gmail-kontoer.

Google Norges pressesjef Helle Skjervold sier at Google tilbyr markedsledende 15 gigabyte gratis lagring til alle Google-kontoer.

- Dette kan bestå av Gmail-vedlegg, opplastinger i Disk og backup av Photos. Vi jobber hardt for å gi brukerne best mulig lagringsverktøy innen den gratis grensen, og også muligheten til å oppgradere kontoen dersom de har lagringsbehov utover dette, sier hun.