Sterke reaksjoner på dette: - Det mest slue som er funnet på

Flere reagerer på Elkjøp-reklame under landskampen mellom Norge og Serbia. TV 2 forklarer årsaken.

Midt under kampen torsdag kveld, dukket det plutselig opp Elkjøp-reklame nederst på skjermen. Dette skjedde gjentatte ganger ved dødball og innkast gjennom hele sendingen.

Vanligvis sender TV 2 reklamer i pausene, men denne gangen kom det helt ut av det blå - og det var kun en logo fra Elkjøp og ikke noe mer som dukket opp.

Dette har altså vakt oppsikt blant TV-seerne, og flere har tatt til Twitter for å uttrykke sin frustrasjon.

- Mest slue Norge har funnet på i denne kampen er snik-reklamen fra Elkjøp, skriver en.

- Provoserende kamp så langt, men det mest provoserende er faen meg reklamene til Elkjøp, skriver en annen.

En tredje stilte spørsmål til om det var mulig å betale for kampen for å slippe reklamen fra Elkjøp som kom underveis i kampen.

REKLAME: Flere reagerte på denne reklamen fra Elkjøp, som dukket opp under landskampen torsdag kveld. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Svikt i gjennomføringen

Pressesjef Jan-Petter Dahl forklarer årsaken til reklamen under kampen.

- Det har skjedd en svikt i gjennomføringen fra vår side, da dette ikke var avtalt med kunden, sier han.

Dahl forteller at Elkjøp er inne som hovedsponsor under hele EM-kvalifiseringsrunden, og under torsdagens kamp var de også sponsor for kåringen av Norges beste spiller, som de har gjennom TV 2 Sportens app.

Ikke noe nytt

Selv om det ikke var meningen at Elkjøp-logoen skulle dukke opp midt under sendingen torsdag, er det likevel ikke noe nytt at dette skjer, ifølge Dahl.

- Vi har erfaring med at varemerker vises under andre sendinger, men det er nytt i fotballen og det var jo ikke avtalt med kunden. I går var det veldig mange seere under kampen, og vi skjønner at dette var uvant for mange, sier han.

- Dette er blitt normalt for en kommersiell TV-kanal å gjøre. Vi utforsker stadig nye måter å drive med reklame i tråd med gjeldende regelverk, legger han.

Nettavisen har vært i kontakt med Medietilsynet for kommentarer på hva de tenker om denne typen reklame, men har så langt ikke mottatt svar. Nettavisen har foreløpig heller ikke kommet i kontakt med Elkjøp.