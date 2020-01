Sterke tall for Apple

Selskapet la fram tall som var bedre enn ventet onsdag, og aksjen får en oppsving.

LOS ANGELES/OSLO (Nettavisen): Apple slo markedets forventninger da de la fram ferske tall etter børsslutt tirsdag.

Suksessen til Apple er knyttet mye opp mot salget av iPhone-telefoner, som i forrige kvartal stod for 52 prosent av inntektene. Apple har avvikende regnskapsår, slik at tallene nå er for selskapets første kvartal, som også er det første fulle kvartalet etter iPhone 11 ble lansert.

Og iPhone-salget var bedre enn det analytikerne forventet, viser kvartalsrapporten. Mens markedet trodde på 51,62 milliarder dollar i iPhone-inntekter, kunne Apple rapportere om salg på hele 55,97 milliarder dollar.

Også flere tall var bedre enn ventet, og Apple-aksjen stiger nesten 3 prosent i etterhandelen som følge av dette.

Tøffere konkurranse

Veksten i iPhone-salget var ventet å falle som følge av tøffere konkurranse fra kinesiske mobiltelefoner og økende preferanse for lokale merkevarer, spesielt Huawei.

Apple ønsker å kompensere for dette fallet gjennom salg av servicetjenester og strømmetjenester som iTunes Store, App Store, Apple Arcade og Apple TV+, samt Apple Pay.

Når det gjelder resultatet, ventet analytikerne i gjennomsnitt at Apple ville ha totale inntekter i første kvartal på 88,5 milliarder dollar, drøyt 800 milliarder norske kroner, men selskapet kunne viste til inntekter på 91,8 milliarder. Fortjeneste i fjerde kvartal var spådd til 4,5 dollar per aksje, ifølge Thomson Reuters, mens fasiten ble 4,99 dollar.

Salg av servicetjenester ble 12,7 milliarder dollar, noe som var litt mindre rundt 13 milliarder som var forventet. Andre produktinntekter havnet på 10 millarder dollar, mot 9,52 som var ventet.

Astronomisk

Børsverdien av Apple er astronomiske 1350 milliarder dollar, 12.350 milliarder kroner. Det er 2000 milliarder kroner mer enn vårt hjemlige oljefond.

Apple-aksjen har hatt en fantastisk verdistigning det seneste året, med over en dobling av aksjekursen (se grafen under). Det gjør Apple til verdens mest verdifulle selskap.

FANTASTISK BØRSÅR: Apple-aksjen har hatt et fantastisk børsår og mer enn doblet seg i verdi. Det nyter Norge godt av. Foto: (Infront)

Oljefondet eier 1 prosent av giganten og sitter altså med verdier for nærmere 125 milliarder. Per nordmann har fondet tjent drøyt 11.000 kroner på Apple-utviklingen siden utgangen av 2018.