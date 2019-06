Still godt forberedt når sjefen kaller inn til lønns-samtale

Er du en av dem som skal ha en samtale med sjefen om tingenes tilstand på jobb? Forventninger? Hvordan du har levert? Lønns-samtalen? Husk å stille godt forberedt.

Synes du selv det er på tide med et lønnshopp, at du har stått stille lenge? Det har ikke vært den store lønns-utviklingen de siste årene i Norge. Næringslivet har fått ro på seg til å bygge seg sterkere igjen. De trengte det etter finanskrisen og oljekrisen.

Nå derimot har ting snudd. Bedriftene leverer bedre resultater enn på lenge, og norsk næringsliv går så det griner. Nå vil vi også ha litt av kaka. Det har allerede vært knallharde forhandlinger blant fagforeningene. De slåss for oss. Det er det generelle tilleggene og pensjonsordningene fagforeningene forhandler om. Så har du det individuelle tillegget som mange også har. Det er her lønns-samtalen kommer inn.

Hvor gode er vi på å sette vår egen verdi?

Er det vi som skal sette den? Hvordan får vi sjefen til å sette den for oss? Det kan være ubehagelig å spørre om høyere lønn. Ofte går ikke disse samtalene ut på lønn alene. Det er derfor veldig viktig å komme godt forberedt.

Hva har endret seg siden i fjor? Det kan være du har vært med i noen prosjekter du har levert godt på, kanskje har du vært en god støtte for en kollega som har trengt å bli løftet, har du tatt ekstra initiativ til å sette i gang nye ideer? Vært fleksibel og positiv gjennom en endring som har pågått? Du kan ha bidratt med mange ting som har vært med å løfte bedriften det siste året. Skriv dette ned og sørg for å nevne det tidlig i samtalen.

Har du fått mer ansvar eller skiftet stilling inneværende år uten å ha gått opp i lønn? Har du i tillegg vist deg verdi det økte ansvaret?

Jo mer konkrete eksempler du kan vise til, jo lettere er det for sjefen å se verdien du tilfører. Mange kvier seg for å gå inn i denne dialogen, men mange ledere ser på det som et kvalitetstegn, og tenker det er en styrke at du tør å forhandle på vegne av deg selv. Dette viser at du har det som skal til for å forhandle på vegne av bedriften. Derfor er det også viktig at du har argumentene klare. Konstruktive og konkrete.

Hva synes du at du fortjener?

Det kan være vanskelig å ikke svare om du får et direkte spørsmål på hva du forventer av økning. Prøv å kaste ballen tilbake og spør hva lederen din tenker at du fortjener.

Det kan være veldig fint om du i forkant har sjekket litt opp om hva som er normalt nivå for tilsvarende stilling og bransje . Det gir deg trygghet inn i samtalen på at det er riktig å be om et hopp. Husk at det er få som gir deg noe uten at du selv ber om det.

Lykke til i forhandlingene.