Still klokka: Dette er tidspunktene du må følge med i natt

Ved midnatt bør du ha kaffen klar og sette deg godt til rette i TV-stolen.

Med unntak av enkelte skandaler har mediene stort sett klart å erklærte en vinner før valgnatten går over til å bli morgenkvisten. Men i år kan det bli ekstra vanskelig å finne ut hvordan valget går.

Nettavisen har samlet det aller viktigste du må vite og følge med på for å være oppdatert på det aller siste under den spennende valgnatten.

Midnatt

Ved midnatt stenger de første valglokalene i Indiana og Kentucky. Når stemmingen avsluttes vil det komme valgdagsmålinger som er intervjuer med velgere som kommer fra valglokalene, og tellingen av stemmer publiseres.

Begge delstatene er forventet å være trygge Trump-områder. For fire år siden var valgresultatet i Indiana 56,5/37,5 prosent i Trumps favør. Kentucky var 62,5/32,7 prosent til Trumps fordel.

Hvis delstatene viser et kraftig hopp for Biden vil det være den første indikatoren på at Joe Biden ligger godt an til å komme seirende ut av valgnatten. Om Trump opprettholder marginen fra fire år siden, kan det bli jevnt.

01.00

En time senere kommer flere spennende delstater. Både Virginia, South-Carolina og Georgia stenger valglokaler klokken 01.00 norsk tid. Deler av Florida stenger også, som er den vippestaten med hvor det er desidert mest spenning.

Florida er nok den delstaten du bør følge nøyest med på. Den notoriske vippestaten som gikk til Trump forrige gang med ett prosentpoeng margin har egne regler som gjør det mulig å telle forhåndsstemmene på forhånd. Det gjør at resultatene er forventet å bli klare raskt.

Obs! Det er viktig å huske at Florida er i to tidssoner. De mest konservative delene av delstaten befinner seg en time bak, og valglokalene i denne delen av staten stenger ikke før kl. 02.00.

01.30

En halvtime senere stenger North-Carolina, Ohio og West-Virginia valglokalene. Her er det North-Carolina og Ohio det er knyttet mest spenning til. North-Carolina er en av de jevneste vippestatene. Ifølge modellen FiveThirtyEight, laget av New York Times, ligger Biden an til å vinne delstaten 50,5 mot 48,5.

02.00

Den viktigste delstaten for nordmenn som følger valget er Florida. Det er både en kronisk vippestat og resultatene er forventet å kunne komme tidlig. Klokken 02.00 er alle valglokalene i delstaten stengt, og det vil for alvor komme inn resultater.

Ifølge den anerkjente modellen til FiveThirtyEight, en del av New York Times, vil en seier i Florida tidlig på kvelden bety at Trumps seierssjanse går opp fra 12 prosent til 42 prosent. Hvis Biden imidlertid vinner, hevder ekspertene Biden med all sannsynlighet har vunnet valget. Da har han over 99 prosent sannsynlighet for å vinne hele valget.

I tillegg stenger valglokalene i Pennsylvania og deler av Michigan. Begge er viktige delstater i kampen mellom Biden og Trump. Pennsylvania er forventet å bli en av de viktigste delstatene om Trump skulle klare å karre til seg fire nye år.

For fire år siden var det kun 44.000 stemmer som skilte Trump og Hillary i Pennsylvania. Totalt var det avgitt seks millioner stemmer i delstaten. Hvis valget blir jevnt, kan det ta dager og kanskje uker før det blir klart hvem som har vunnet delstaten. Mye på grunn av alle stemmene som er sendt via post.

Texas har i mange tiår vært en stabilt republikansk delstat. Trump vant delstaten med stor margin. I år indikerer imidlertid meningsmålingene at det er meget jevnt mellom Biden og Trump. Dersom Biden ligger godt an i Texas, spøker det for Trump-kampanjen.

03.00

Arizona har tradisjonelt vært en republikansk delstat, men grunnet blant annet tilflyttere fra California og innvandring har staten gått i retning av demokratene. Delstaten ligger inntil grensen med Mexico, og har en sterk økning i latinamerikanske velgere som i de fleste delstater stemmer med stor margin for demokratene.

Valglokalene i dennes delstaten stenges klokken 03.00. Men den kan fort få resultater i løpet av valgnatten, mener ekspertene hos FiveThirtyEight. Med nye regler og andre rutiner, skal delstaten klare å få talt de fleste stemmene kort tid etter valglokalet er stengt.

Hvis Biden vinner denne, vil han ha en 92 prosent sjanse for å vinne hele valget, ifølge deres modell. Ifølge meningsmålingene er fryktelig tett, med et snitt på 50,7 mot 48,1 til fordel for Biden.

Hvis det imidlertid skulle være vanskelig å vite svaret i Florida eller North Carolina tidlig på natten er det mulig at annerledesstaten Texas leverer.

I motsetning til de fleste andre delstater, har Texas en regel om at du ikke kan levere poststemmer uten en spesiell grunn. For eksempel at du er over 65 eller har annen skriftlig grunn. Dermed vil de kunne telle stemmene raskt. Trump er forventet å vinne Texas, men målingene har vært veldig nær, og det er ingen selvfølge at han vinner delstaten.

Valglokalene i Texas stenger kl. 03.00 norsk tid. Skulle Biden klare å vinne Texas, er det over 99 prosent sannsynlighet for at Biden har vunnet valget.

Red Mirage

Flere demokrater har snakket om noe som kalles det «red mirage». At like etter valglokalene stenger, vil det se ut som Trump har vunnet, fordi han har en stor fordel blant velgere som stemmer på valgdagen. Mens Biden har en større fordel blant dem som stemmer via post. Mange av deres stemmer kan komme frem først flere dager etter valgdagen.

Begge sidene er også klare til å bruke de amerikanske domstolene dersom det hersker tvil om stemmer som kommer inn senere. Nylig forsøkte republikanerne i Texas å ikke telle omtrent 127.000 stemmer i drive-in valglokaler, fordi det i deres oppfatning ikke var lov å sette opp slike valglokaler.

Dommeren i Texas sa nei til søksmålet.

I tillegg er det flere søksmål som ligger i det amerikanske rettssystemet allerede, om standarder for telling av stemmer som kommer inn sent. Det er duket for en langvarig kamp om valget blir jevnt.

– Kjedelig valgkamp

Seniorrådgiver i pr-byrået Gambit H&K, Simen Johannessen, mener valgkampen på mange måter har vært kjedelig, og er glad for at den er over.

– I 2016 hadde han «build the wall», «lock her up» og «drain the swamp». Og nå har det liksom vært ingenting. Han har også vært god på psyke ut motstanderne ved å bruke kallenavn de aldri blir kvitt. Nå har han prøvd seg på Sleepy Joe. Det har liksom ikke helt funket, sier han.