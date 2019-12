Stillehavseventyr for Kjetting-Jan

Sotra-bedriften Sotra Anchor & Chain leverer til alle verdenhjørner. Denne gang til Tahiti.

Bare i 2019 har Jan Vindenes, «Kjetting-Jan», og Sotra Anchor & Chain sendt tonnevis av kjetting til Qatar, Mexico og Brasil. Tirsdag melder Vindenes om en bestilling fra Tahiti i Stillehavet.

Det er første gang at noen bestiller Sotra Anchor & Chains nye oppfinnelse - rustfri kjetting. Oppdraget er å levere kjetting som skal monteres på 500 meters dyp, og som kommer til å være avgjørende for vannforsyningen til et offentlig sykehus.

- Oppdragsgiveren er opptatt av at kjettingen skal holde til evig tid, og minst i 100 år, sier daglig leder Jan Vindenes i en melding.

FEIRING. Da Jan Vindenes dro i land sin første avtale i Mexico, feiret Kjetting-Jan med sombrero og sigar. Foto: Nicolai Malmo/Sotra Anchor & Chain

Mer bekymret for rørledningen enn kjettingen

Kjettingen skal brukes til å holde på plass en rørledning som forsyner et sykehus med kjølevann.

- Kjettingen skal motvirke at rørledningen beveger seg. Når vi har festet rørledningen til bunnen, er det en forventning hos oppdragsgiver at det skal minst gå fem generasjoner før rørledningen og kjettingen trenger vedlikehold, sier «Kjetting-Jan».

Jan Vindenes er andre generasjons bedriftsleder på Ågotnes. Samtlige ansatte er lokale striler. - Strileblod og strilekultur. Vi tenker annerledes, sier Vindenes. Her sammen med lageroperatør Kenneth Lokøy. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Vindenes tror ikke det blir noe problem, og høyner med at kjettingen kan ligge på havbunnen i 1.000 år uten vedlikehold.

- I dette veldig lange perspektivet er jeg mer bekymret for rørledningen enn kjettingen. Produksjonen av den rustfrie kjettingen er allerede i gang, sier Vindenes.

Oppdraget har en verdi på inntil 3 millioner kroner, ifølge Sotra Anchor & Chain.

Kan gi monopol på store havdyp

Kjettingspesialistene fra Sotra, som Nettavisen Økonomi besøkte i mai, annonserte for få uker siden at et gjennombrudd for selskapets innovasjonsavdeling: Ifølge Vindenes har familiebedriften utviklet en kjetting som rett og slett ikke ruster.

Det kan gi en stor fordel for Sotra Anchor & Chain, som livnærer seg på ankere, kjeder og kjetting til oljeindustrien, havbruk, shipping og verftsindustrien. Nøyaktig hvordan kjettingen blir utviklet, forblir en bedriftshemmelighet. Det viktigste for Vindenes er å tjene penger.

- Jeg har veldig mange ganger stilt spørsmålet: Hva vil du nå, Jan? Vil du være sjef for en stor bedrift og tape penger, eller lede en liten bedrift og tjene penger? Jeg vil det siste, sa Vindenes da Nettavisen Økonomi besøkte ham på Sotra.

Faren til Vindenes startet Sotra Contracting i 1980, en skraphandel som drev videresalg av utstyr fra Nordsjøen. Vindenes startet datterselskapet Sotra Anchor & Chain i 1998, og fant raskt ut at det var kjetting han likte best - selv om han knapt visste hva kjetting var. Siden har familiebedriften bygd stein på stein, utvidet varelagret og trykket 75.000 kataloger som har blitt distribuert over hele verden.