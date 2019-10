Stjerneadvokat og Sissel Kyrkjebøs ektemann: Selger villa med drømmeutsikt

Kjendisadvokat og Sissel Kyrkjebøs ektemann Ernst Ravnaas selger eneboligen på Nesbru i Asker.

Eneboligen ligger sørøstvendt på fastlandet og har utsikt mot velkjente og fasjonable Nesøya, samt utover Oslofjorden.

Ravnaas kjøpte eiendommen så langt tilbake som i 1998 for 7,5 millioner kroner. Prisantydningen denne gangen er 18,5 millioner for eneboligen fra 1987, som har et bruksareal på 361 kvadratmeter. Tomten er på snaue 700 kvadratmeter.

Det er stjernemegler Michelle Krefting i Sem&Johnsen som har fått salgsoppdraget.

100 meter fra sjøen

Eiendommen har ifølge en annonse meget gode solforhold. Den ligger usjenert til i en rolig blindvei omtrent 100 meter fra sjøen. Det er kort vei til felles bryggeanlegg og badeplass.

STILLE BLINDVEI: Villaen til Ravnaas ligger i en stille blindvei. Det er egen praktikantdel. Foto: (Sem & Johnsen)

Huset er over to plan, har fem soverom, en stor lys hjørnestue med peis og utgang terrasse, bibliotek, spisestue, og det som beskrives som et tidløst spisekjøkken. Det er også en praktikantdel med egen inngang.

Ravnaas har ikke besvart henvendelsen fra Nettavisen om en kommentar til salget.

Ernst Ravnaas (64) giftet i 2013 seg med Sissel Kyrkjebø (50) i en hemmelig seremoni i Hov kirke. Paret fant sammen i 2009. Hun skilte seg i 2004 fra den 15 år eldre Eddie Skoller etter 11 års ekteskap.

Ravnaas står blant annet oppført som daglig leder i Sissel Kyrkjebøs selskap Early Bird Music AS. Selskapet omsatte i fjor for 4,2 millioner kroner og oppnådde et driftsresultat på pene 2,07 millioner.

Skatteadvokat

Til daglig er Ravnaas såkalt managing partner i advokatfirmaet Sands og har tidligere vært partner i de store advokatfirmaene BA-HR og Wikborg Rein. Sands er nå blant Norges ti største advokatselskaper.

Ernst Ravnaas har gjennom 30 år særlig arbeidet med skattespørsmål i tilknytning til konsernstrukturering, internasjonal virksomhet og kjøp/salg av selskaper. Ravnaas var i sin tid medlem av skatteutvalget som forberedte skattereformen i 1992.

I tillegg er han forfatter av en rekke bøker innenfor skatterett og regnskapsrett og er en hyppig brukt foreleser.

Ingen suksess

Kristiansanderen eide i perioden fotballaget Start sammen med den tidligere fotballproffen Erik Solér, men tok i 2009 over klubben sammen med samarbeidspartnere. Ravnaas er tidligere spiss i klubben i sitt hjerte, som ikke var noen god investering.

DN skrev i februar i fjor at Ravnaas kunne trekke fra 11 millioner kroner på skatten etter stortap på sine fotballinvesteringer.