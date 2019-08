Stjernemegler selger kjempevilla - pusset opp for titall millioner

En 600 kvadratmeter byvilla på Frogner er til salgs for hele 75 millioner kroner. Kombinasjonen av hovedhus og tilbygg er helt unik.

Villaen ligger i Nordraaks gate på eksklusive Frogner, en gate som går parallelt med Kirkeveien på østsiden ned mot Frognerveien. Hjemmelsinnehaver er «ukjente» Benedicte Heidenreich Fossum.

Fossum (født 1962), utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole (1989). Hun har hatt ulike lederstillinger i Pharmaq, blant annet som direktør for strategi og forretningsutvikling og har arbeidet blant annet i Statens legemiddelverk.

Kjøpesum 7 millioner

Hun står nå oppført som daglig leder og styreleder i en rekke mindre selskaper. Fossum skal ifølge offentlige registre ha overtatt eiendommen for lave 7 millioner kroner våren 2016, som følge av opphør av samboerskap.

Prisen kan nå bli over ti ganger høyere i løpet av 3,5 år, men denne verdiøkningen har langt fra kommet gratis.

Det er stjernemegler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen som har fått nok et oppdrag i det aller øverste prissegmentet i Oslo. Bonde sparer ikke på konfekten når han skal beskrive eiendommen.

Prakteiendom

- Det er en prakteiendom, som teknisk, arealmessig og standardmessig er særdeles gjennomført. En utrolig dyktig arkitekt har fått godkjent planene, der bygningene bryter og smelter sammen med det moderne og eksisterende, sier han til Nettavisen Økonomi.

- Arkitekten har løst atkomsten mellom enhetene på en spennende og flott måte, fortsetter han.

SELGER KJEMPEVILLA: Jan Fredrik Bonde har fått nok et salg i megaklassen og kan tjene flere hundre tusener på salget. Foto: Sem-Johnsen

Bonde sier eieren har brukt flere titall millioner på nybygget og renoveringen av hovedbygget.

Ikke spart på noe

- Her er det ikke spart på noe, dette er håndsøm, fremhever han. Fossum sier til Nettavisen Økonomi at det har vært veldig hyggelig å bo i villaen for familien, men at barna nå har flyttet ut, slik at hun bor alene.

- Så nå er jeg på jakt etter en mindre eiendom, og helst med en hyggelig hage, sier hun.

Bonde sier videre at utearealene er parkmessig opparbeidet, der eieren blant annet kan se over Nordraaks gate til hovedinngangen i Frognerparken. Den tidligere slottsgartneren Tor Småland har opparbeidet hagen i nært samarbeid med eier.

Prisantydningen er altså satt til 75 millioner kroner. Gitt denne prisantydningen, er det den femte dyreste boligen i Norge som for tiden er til salgs.

Kvalifisert vurdering

- Prisen er basert på en kvalifisert vurdering hensyntatt arealer, standard, og beliggenhet. Nordraaks gate er en innertier av en parallellgate mellom Kirkeveien og Tidemands gate, sier Bonde.

Tidemands gate er en av Oslos aller dyreste boliggater, med en rekke byvillaer som er verdt flere titall millioner kroner. Ifølge Bonde hører man ikke trafikken fra Kirkeveien fra villaen som nå selges.

Villaen selges med en tomt på nærmere 1,2 mål, et bruksareal på hele 600 kvadratmeter, der opprinnelig byggeår er 1924 for hovedbygget. Eiendommen fikk i årene 2013-2016 en gjennomgående oppgradering og renovering av rør, elektrisk, tak og fasader.

Det nye tilbygget er i betong og har stålkonstruksjoner, med store vindusflater og noe fasadeplater.



Ellers får en ny eier en parkering i trippelgarasje og gårdsplass og plassbygde innredninger.