Stjernemegler vil knuse boligrekorden: Har aldri vært en dyrere bolig for salg

Hvis stjernemegler Tom Elliot Johnsen får som han håper for en strandeiendom på Snarøya, setter han ny norsk og nordisk rekord per kvadratmeter.

Det vil si, vi tar et lite forbehold for den nordiske rekorden, det kan være rekordsalg i nabolandene som Nettavisen ikke har fått med seg.

Men da Odd Kalsnes solgte en leilighet på eksklusive Gimle terrasse i Oslo vest for noen år siden, satte han den foreløpige rekorden.

- De tre blokkene på Gimletoppen er de dyreste i Oslo. Undertegnede har fortsatt nordisk rekord med å selge en leilighet her til 287.000 kroner kvadratmeteren, uttalte Kalsnes til Nettavisen Økonomi i april.

Løpende

Men denne rekorden kan nå bli slått ganske ettertrykkelig av ringreven i Sem & Johnsen Eiendomsmegling.

- Ja, rekorder er til for å slås, de kommer løpende, sier Johnsen til Nettavisen Økonomi.

Rekordobjektet er foreløpig ukjent. Men Johnsen bekrefter at det er en strandeiendom på vestsiden av Snarøya utenfor Fornebu i Bærum. Boligen er på 275 kvadratmeter, den foreløpige prisantydningen er på 85 millioner.

Det tilsvarer svimlende 309.000 kroner kvadratmeteren. Den magiske 300.000-kronersgrensen kan bli brutt.

Det skal riktig nok sies at sammenlikningen ikke er helt fair, ettersom tomtverdien for en slik strandeiendom vil være mye høyere enn for en leilighet. Til gjengjeld er kvadratmeterprisene for villaer gjennomgående lavere enn for leiligheter.

Har alt

- Dette er en eiendom som har alt, strandlinje, brygger, kveldssol, privat badestrand. Det er topp standard, forteller Johnsen.

- Kan du si noe om hvem som er selgerne?

- Det er et voksent par som ikke har små barn boende hjemme.

- Er de profilerte?

- Nei.

- Og når kommer boligen til salgs?

- Det er til sommeren.

Rådyrt

Spesielt kysteiendommene på Snarøya er rådyre. Halvøya, som ble kvitt flyplassen på Fornebu i 1998, har mange eksklusive og dyre eiendommer både på vestsiden, sydsiden og østsiden. Nettavisen har tidligere omtalt salg av rådyre strandeiendommer på Snarøya.

Etter hvert er det en gang landlige området blitt et tett bebygget strøk, i hovedsak av boliger og rekkehus, med innslag av boligblokker fra tidlig i 1950-årene, samt nyere blokkbebyggelse. Snarøya har også mange populære badeplasser, blant annet Rolfstangen og Halden Brygge, samt en større båthavn i sydvest.

Johnsen har for øvrig et annet dyrt salg på gang, en 247 kvadratmeterstor leilighet på Frogner. Prisantydningen her blir 65 millioner kroner, 263.000 kroner kvadratmeteren, ikke så verst det heller.

Ingen har bitt på

Men Johnsen har også siden i vår prøvd å selge Norges for tiden dyreste boligeiendom. Men så langt har ingen bitt på en prisantydning på 170-175 millioner kroner for Østre Holmen gård, under Holmenkollåsen.

- Det er ingenting nytt å melde her, sier megleren.

Selgeren av Østre Holmen gård er eiendomsinvestor Trygve Bjerke. Han kjøpte i 2007 småbruket for 60 millioner kroner og har betalt 62 millioner for en penthouseleilighet i Grimelundsveien, sørvest for Slemdal, noen steinkast unna gården.

Superår

Nettavisen har flere ganger skrevet at en av de store ringrevene i norsk eiendomsbransje hadde et superår i fjor, selv om salget av Østre Holmen gård ennå ikke er i boks.

Johnsen måtte også i fjor høst trekke Langoddveien 63 på Snarøya fra markedet, et palass til 85 millioner kroner. Nettavisen spurte i august Johnsen, som er født i 1948, om hvorfor han fortsatt holder på og gjør det så bra.

- Jeg har vært heldig med tildelingen av pene ting, det er flott å jobbe med sånne objekter. Og så har jeg snart vært i denne bransjen i 40 år, jeg får erfaring, sa Johnsen den gangen.

- Hvor lenge har du tenkt å holde på?

- Så lenge jeg er populær.