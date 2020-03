Stjernerestauranten Maaemo må avlyse åpningen i Oslo

Mandag skulle Maaemo i Oslo åpne i nye lokaler. I siste liten måtte de avlyse åpningen.

Gamle Maaemo hadde tre Michelin-stjerner, men mistet disse da de stengte dørene i desember i fjor grunnet flytting. Stjernerestauranten flyttet fra Schweigaards gate og inn i nye lokaler i Bjørvika.

Mandag kveld skulle det etter planen være åpning. Lørdag fikk imidlertid gjestene som hadde bestilt bord, beskjed om at reservasjonen måtte flyttes.

- På grunn av en uforutsett og teknisk feil på kjøkkenet vårt, vil vi dessverre ikke kunne åpne restauranten vår denne dagen som vi opprinnelig hadde planlagt. Derfor må vi dessverre utsette reservasjonen din hos oss til en senere dato, skrev Maaemo i mailen til en av gjestene som hadde booket bord.

Videre skriver restauranten at de er veldig lei seg for situasjonen som har oppstått like før åpningsdagen, men de vil finne en ny reservasjonsdato for gjestene som egentlig hadde fått bord i kveld.

Når Maaemo vil åpne, er ikke kjent. Kjøkkensjef Esben Holmboe Bang vil foreløpig ikke uttale seg til Nettavisen om åpningen.

