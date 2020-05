Stjernesmell for NRK

NRK tapte 206 millioner kroner i fjor.

Norges desidert største mediehus med inntekter på rett under seks milliarder kroner, gikk på en storsmell i fjor. Det viser regnskapstallene NRK har lagt frem i en pressemelding fredag formiddag.

Regnskapet viser at resultatet før skatt endte opp på minus 206 millioner kroner.

Ifølge NRK er det blant annet omleggingen av NRK-lisens til NRK-skatt som har påført dem ekstra kostnader.

Les mer: Frp foreslår gigantkutt i NRK for å redde mediebransjen

– Dette har belastet regnskapet dels i form av avsetninger til tap på utestående krav, dels i form av avsetninger til sluttvederlag og andre avviklingskostnader, sier NRKs fungerende økonomidirektør, Ole André Hansen i pressemeldingen.

NRK planlegger også å flytte fra hovedkontoret på Marienlyst i Oslo. Det har medført store kostnader.

Les mer: Norske medier blør, men NRK skjermes: – Blodig urettferdig

– Prosjektet gikk fra å utrede mulighetene for flytting, til å kunne starte det konkrete arbeidet med salg av Marienlyst og søk etter tomt for et nytt hovedkontor. Ekstraordinære kostnader knyttet til forberedelser for salg av Marienlyst og kjøp av ny tomt er belastet regnskapet. NRKs ordinære virksomhet var i henhold til plan for 2019, sier Ole André Hansen.

Les også: Kringkastingsrådet: – Skremselspropaganda i Debatten