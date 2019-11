Stjernesmell for XXL - raste til ny bunn

XXL-aksjen satte tirsdag tidenes bunnivå, kundene har mistet interessen for aksjen.

Med en kursnotering på det laveste på 16 kroner, ble det satt en ny sørgelig rekord for XXL-aksjen. Den tidligere bunnoteringen på 16,55 kroner stammet fra 16. oktober. Tirsdag var børsfallet på 5,8 prosent

I løpet av 2019 har aksjekursen rast med 38 prosent og med 61 prosent det seneste året (se grafen under). Fra toppnivåene snakker vi om et børsras på 80 prosent. Markedsverdien av den børsnoterte sportskjeden tirsdag var under 2,7 milliarder kroner.

GEDIGEN NEDTUR: For XXL-aksjonærene jar kursutviklingen vært en sammenhengende nedtur. Tirsdag ble det satt et nytt bunnivå for aksjen.

Brokete høst

- Etter en brokete høst, som toppet seg med en emisjon på 500 millioner kroner, har markedet fortsatt å være skeptisk til XXL. Jeg tror markedet venter på de neste kvartalsrapportene for å gjøre seg opp et inntrykk av den nye ledelsen og deres planer, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

Han peker på at det tar tid å restrukturere forretningsmodellen i XXL fra «god gammel butikkdrift» til en mer digitalisert modell og en satsing på netthandel.

- I påvente av disse resultatene tror jeg investorene heller plasserer pengene sine andre steder enn å ta risikoen på at dette eventuelt ikke skulle gå, sier Johannesen.

Nesten ingenting

XXL-aksjens gedigne nedtur symboliseres også av den labre interessen for aksjen.

- Kundene har mistet interessen i november. Så langt i november er omsetningen på 4,9 millioner. Nettokjøpene utgjør 136.000 kroner, sier investeringsøkonomen.

For en drøy måned siden ble det kjent at XXL måtte hente inn ny egenkapital på 500 millioner kroner. 400 millioner kommer fra XXL-gründer og storeier Øivind Tidemandsen.

KRITISK: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet er kritisk til forretningsmodellen i XXL og etterlyser større netthandel.

Protesterte

Men denne aksjeutvidelsen - emisjonen - var omdiskutert, blant annet fordi den rettet seg mot større, utvalgte investorer. Folketrygdfondet stemte mot emisjonen, fordi de mente deltakerne fikk en betydelig rabatt sammenliknet med den seneste børskursen. Emisjonskursen ble satt til 15 kroner, under markedskursen.

Fondet følte at dette ikke var en likebehandling av aksjonærene. Men et sentralt spørsmål nå er om styrking av eiernes kapital med 500 millioner er nok.

- En kan aldri utelukke at de må hente mer penger. Å transformere sin forretningsmodell krever mye investeringer og koster penger, så det vil alltid være en risiko for en eventuell ny emisjon. Slik sett kan det være smart å vente for å høre hva ledelsen sier på den neste kvartalsrapportene, anbefaler Johannesen.

Ikke vellykket

XXL har det seneste året slitt på ulike fronter, som et lite vellykket Black Friday-tilbud for ett år siden og et knalltilbud til kundene sine i september. Norges største sportskjede arrangerte for to måneder siden en såkalt «Venners venner»-fest. Her flesket XXL til med 30 prosent avslag på alt av sko og klær.

- Vi prøvde å gi litt mer gass, men hadde veldig lite effekt, uttalte fungerende konsernsjef i XXL, Tolle Grøterud, til Nettavisen Økonomi for en måned siden.

Når det gjelder Black Friday om halvannen uke, skal ikke XXL gjenta feilen fra i fjor.

- Hvis jeg skulle ha valgt, ville jeg ikke ha hatt Black Friday, men du må ha det, ellers mister du både julesalget og Black Friday-salget.

Ikke noe valg

- Så vi har ikke noe valg. Men hvis jeg kunne ha valgt, hadde jeg heller hatt salget spredt utover istedenfor å gi masse rabatter, uttalte Øivind Tidemandsen etter fremleggelsen av tredjekvartalstallene.

Han innrømmet at det norske markedet er utfordrende.

- Vi har noen planer, vi skal utvide sortimentet vårt på nettet. Det kommer til å skje gradvis fra første kvartal neste år, slik at vårt utvalg på nettet ikke blir noe dårligere enn konkurrentenes. sa blant annet XXL-gründeren i oktober.