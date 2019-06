Stopp Fornebubanen-prosjektet før det er for sent

Kostands-estimatet til Fornebubanen har nå vokst til over 16 milliarder kroner. Ingen må tro at det kommer til å stoppe der.

Av Gregers Gram Rygg Sr.

Det opprinnelige kostnads-estimatet for Fornebubanen var på fire milliarder kroner.

Dette har nå vokst til over 16 milliarder kroner. Ingen må tro at det kommer til å stoppe der.

Se bare på stortingsgarasjen. Hvor mange 100 prosent sprakk ikke den med? Det samme kommer sikkert til å skje med Fornebubanen. Noen av de samme entreprenørene fra stortingsgarasjen er også tiltenkt en rolle i Fornebubanen.

Entreprenørene vet at de må legge inn et tilbud som de nesten ikke tjener penger på for å få kontrakten, så tar de all fortjenesten på tilleggsarbeider som alltid kommer, grunnet endringer i forutsetninger, uklarheter i kontrakten og så videre.

Disse tilleggs-arbeidene er neppe med i de 16 milliardene som er kostnads-estimert for Fornebubanen? Hvem skal betale for dem? Er det staten, fylkeskommunen, Oslo eller Bærum? Eller er det bilistene ved økte bomavgifter?

Stopp prosjektet før det er for sent.