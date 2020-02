Stoppet Facebook: Viktig maktdemonstrasjon fra irske myndigheter

I dag, på selveste Valentinsdagen, skulle Facebook lansere sin nye datingtjeneste i hele Europa. Det ble stoppet av det irske datatilsynet, og får konsekvenser for hele Europa.

Det var i mai 2018 at Facebook lanserte ideen om sjekketjenesten som skulle gå rett i strupen på Tinder.

I dag skulle Facebook Dating lanseres over hele Europa, men denne uka troppet irske datamyndigheter opp i Facebooks gigantiske hovedkvarter i Dublin.

Selve hovedsetet til Mark Zuckerberg ligger i Menlo Park i California, men kontoret i Dublin - med snart 4000 ansatte - er Facebooks hovedkvarter for verden utenfor USA. Det er derfor irske myndigheter som har hovedansvaret for å følge opp selskapet på vegne av EU.

Daglig leder i heltdigital.no, Marius Karlsen, betegner intervensjonen som en maktdemonstrasjon fra det irske datatilsynet. Det er antakelig en forsiktig karakteristikk.

Det er første gang datagiganten får irske inspektører på besøk. Mandag forlangte de å få med seg fysisk dokumentasjon på hvordan Facebook har tenkt å ivareta personvernet til deg og meg og alle andre som kan tenkes å bruke den nye tjenesten.

For her har Facebook en tvilsom historie:

I mars 2018 ble Cambridge Analytica-skandalen kjent, at Facebook hadde gitt persondata fra millioner av mennesker som senere ble brukt til å påvirke den amerikanske valgkampen.

I ettertid er det kommet fram at over 50 millioner Facebook-kontoer lå åpent for hacking, og at Facebook-ansatte i over ni måneder forsøkte å gjøre ledelsen oppmerksomme på feilen - uten at Zuckerberg & Co løftet en finger.

Og for bare å nevne én ting til: I fjor tok selskapet i bruk ansiktsgjengjenning på millioner av bilder - selvsagt uten å varsle, noe som førte til massesøksmål og milliarderstatning til brukere i Illinois, hvor dette er uttrykkelig forbudt.

Denne gangen skal Facebook ha ventet helt til 3. februar med å informere myndighetene om at de ville lansere sjekketjenesten bare ti dager senere.

Det provoserte antakelig det irske datatilsynet grenseløst, særlig fordi de ikke la fram noe som helst dokumentasjon på hvordan personvernet til brukerne skal ivaretas.

Dette er jo særlig viktig i en sjekke-app, hvor det nettopp er meningen at du skal legge inn sensitive personopplysninger om deg selv.

Og her trenger vi ikke å tvile på at irene handler etter påtrykk fra EU. Skattejuristene her er allerede i full gang med å lage regler som kan skattlegge de internasjonale gigantene på en vettug måte, og ifølge heltdigital.no skal Mark Zuckerberg allerede nå i helga delta på en sikkerhetskonferanse i Munchen.

Mandag skal han møte flere EU-topper, blant annet EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager, noe som nå kan bli ganske pinlig for Facebook-sjefen. Poenget var nemlig å berolige europerne og gjenoppbygge tilliten til selskapet.

Jeg har selv møtt noen av toppsjefene i Facebook-hovedkvarteret i det nye havneområdet i Dublin. De legger selv vekt på selskapets store samfunnsansvar, dets edle mål om menneskelig fellesskap, og ikke minst slagordet og misjonen med å gjøre verden mer open and connected.

Internt blir grunnleggeren Mark Zuckerberg framstilt som en idealistisk velgjører. Antakelig ser de europeiske data- og konkurransemyndigetene litt annerledes på det.