Stor omsetningsvekst for Bohus etter koronanedgang

Bohus fikk et omsetningsfall på 50 prosent etter at landet ble stengt ned i mars, men i april har de hatt en økning på 40 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bohus-sjef Arve Nymoen sier til Dagens Næringsliv at han tror årsaken skyldes at folk har mer penger til å ordne opp hjemme når de ikke får brukt pengene på reiser.

Ifølge DN var Bohus kjeden som vokste nest mest i det norske markedet i 2019, med en salgsøkning på seks prosent. Jysk lå på toppen med 6,4 prosent vekst, ifølge tall fra Virke basert på tall fra analyseselskapet Kvarud.

– Møbelbransjen vokste 3,7 prosent i fjor. Vi tror dette var et oppdemt behov fra året i forveien som ikke var et godt år. Da var strømprisene 25 prosent høyere og da unngår folk å kjøpe kapitalvarer, sier Harald J. Andersen som er direktør for handel i Virke, til DN.

Bohus eies av kjedens kjøpmenn rundt om i landet, og med kapital fra kjøpmennene er det også mulig å bygge et nytt egeneid sentrallager - som de nå bygger i Fetsund i Lillestrøm kommune.

Logistikken er lagt om, og det er også kortere vei til lageret fra møbelproduksjonen i Øst-Europa enn tidligere - noe som får ned transportkostnadene.

– Tidligere ble 80–90 prosent av importerte sofaer og andre møbler produsert i Asia. Nå har det snudd. Land som Polen og Litauen har tatt over det meste, mens produksjonen i Asia nesten er ubetydelig, sier Nymoen til DN.

Nå har Bohus båtfrakt fra Polen og Litauen til Norge, og kan sende fulle lastebiler med møbler fra hovedlageret til butikker over hele landet.