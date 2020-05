Stor prisforskjell på populær ost: - Det er helt vanvittig

Både Kiwi og Rema kommer like godt ut i ukens handlekurv. Det er imidlertid prisen på ost hos en annen kjede som overrasker.

Også sist uke så vi at de to lavpriskjedene delte førsteplassen, da vi sjekket prisene på en del av varene som ble satt ned i pris i midten av april.

- Igjen er det dødt løp mellom Kiwi og Rema. De er helt kliss like andre uken på rad, og hver eneste vare er på øret likt priset, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no, som hver uke sammenligner matvarepriser mellom kjedene.

Han trekker fram hvordan det var tidligere år da Rema var prisledende i dagligvaremarkedet.

- Da tok de igjen og presset prisene ytterligere om noen av de andre satte ned prisene, sier Ystaas, og legger til:

- Nå er det ingen som presser på videre når Kiwi og Rema er like billige, og konkurransen fremstår ikke så tøff. Nå ligger de i stabilt sideleie.

HELT LIKE: Ikke ett eneste øre skiller prisene hos Rema 1000 og Kiwi på ukens utvalgte matvarer i pristesten. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix) / Montasje: Nettavisen

- Helt vanvittig

Denne uken har vi sjekket prisene på en rekke enkle middagsretter, for eksempel posesupper fra Toro, fiskegrateng fra Findus, Grandiosa-pizza, og ulike retter fra Fjordland.

- Jeg kan tenke meg at det kanskje går litt av for eksempel Fjordland-retter for tiden, mens mange eldre og enslige er mye hjemme alene, sier han, og legger til:

- Det er stabile og vanlige priser på Fjordland, så det er ingen spesielt gode varp å gjøre på disse middagene denne uken.

Det er imidlertid ett godt kupp du kan gjøre - og det er å kjøpe gulost fra Synnøve Finden på Meny eller hos lavpriskjedene. På Meny koster det 69,90 kroner og hos lavpriskjedene er prisen 71,20 kroner.

- Hos Spar koster den derimot 105 kroner. Det er helt vanvittig, sier han.

Normal pris, i alle fall hos lavpriskjedene, er ifølge Ystaas 89,90 kroner. Det er også prisen hos Coop-kjeden Obs denne uken.

- Fordelsprogram avgjør

Selv om lavpriskjedene Rema og Kiwi er helt like på pris på alle varene i denne ukens handlekurv, er det dyrere å handle hos Coops lavpriskjede Extra.

- Det gjentar seg at Extra ikke følger like godt med i timen. De har ofte litt forsinkelser på prisreduksjonen, og det er nok derfor de er noen kroner dyrere, sier han.

Extra kommer imidlertid ut med en totalpris på 1105,62 kroner i ukens handlekurv, som vil si kun 5 kroner og 42 øre dyrere enn Kiwi og Rema som har totalpris på 1100,20 kroner.

- I bunn og grunn er det eventuelle fordelsprogram som ville avgjort hvor du kunne gjort den beste handelen, påpeker Ystaas, og legger til:

- Vi får skylde litt på teknologien, for i dag er det så enkelt å oppdatere prisene i alle landets butikker, mens det før tok lenger tid før prisene ble satt ned overalt.

Ny kjede på bunn

Vi ser imidlertid et skifte i bunnen. For første gang siden uke 11 er det ikke Meny som taper ukens pristest.

- Mens det i forrige uke var 35,7 prosent som skilte kjedene som var i topp og bunn, er det denne uken ned til 14,5 prosent prisforskjell mellom topp og bunn. Det er med andre ord betydelig mindre, men likevel mer enn nok til å bruke hodet i valg av butikk, sier Ystaas.

Det er Spar som kommer dårligst ut denne uken, med en totalpris på 1259,80 kroner. De er 28 kroner dyrere enn Meny, og hele 92 kroner dyrere enn Obs. Sist gang Spar lå helt på bunn i ukens handlekurv, var i uke 11.

Spar ønsker ikke å kommentere saken.

Merk at prisene ble sjekket tirsdag.