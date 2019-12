Stor pristest av julemat: Rekordstore forskjeller

Det skiller over 40 prosent mellom den dyreste og billigste butikken i testen.

Nettavisens ukentlige handlekurv viser at det er enorme prisforskjeller mellom dagligvarebutikkene.

- Denne uken er vi vitne til den største prisdifferansen vi noensinne har målt, og det er basert på over 300 pristester, sier Tom H. Ystaas i Enhver.no, som leverer pristestene til Nettavisen.

Den høyeste prisforskjellen som Enhver.no tidligere har målt var på 32,6 prosent.

- Denne uken skiller det 41,19 prosent mellom den rimeligste dagligvarebutikken og den dyreste. Så det dette er formidabelt mye høyere. Det er helt spinnville prisforskjeller rett og slett, fortsetter Ystaas.

Kiwi er rimeligst

Denne uken har pristesten tatt utgangspunkt i typiske julematvarer, og det er 36 matvarer som er sjekket.

Det er Kiwi som har den rimeligste handlekurven. Her må forbrukerne ut med 736 kroner for varene. Helt i den andre enden av skalaen finner vi Spar. Hvor de samme varene koster 1038 kroner.

- Jeg ble sjokkert da jeg så resultatet. Som sagt har vi har aldri sett en så stor prisavstand før. Årsaken er at det er en formidabel priskrig mellom de tre lavpriskjedene, og den krigen henger ikke super- og hypermarkedene med på, mener Ystaas er forklaringen på den enorme prisforskjellen.

Spar ønsker ikke å kommentere saken.

- Velg rett butikk

Han trekker frem at det er mange kroner å spare.

- Det er mange familier som handler litt ekstra i førjulstiden og bruker fire, fem og seks tusen kroner. Så med 40 prosent prisforskjell, så begynner vi å snakke om mange tusenlapper å spare ved å velge rett matvarebutikk. I dette tilfellet hadde jeg kjørt langt avgårde for å handle i rett butikk, fortsetter han.

Det skiller «magre» én krone mellom Kiwi og Rema 1000s handlekurv. Extra følger 11 kroner bak Kiwi.

- Nå er det høytidsesong for å velge lavpriskjedene. Alt peker i riktig retning for forbrukerne, men vi vet ikke hvor lenge den fallende pristrenden fortsetter. For butikkene taper nok penger på mange produkter nå, og på et tidspunkt så når de en smertegrense. Men forbrukerne må være bevisst på hvilken butikk de skal gå i. Hvis de lukker ned skylappene kan man gå på en mange tusen kroners smell, avslutter han.

Produkter Isbergsalat 1 stk 14.5 15.9 14.9 14.5 16.9 14.8 Brokkoli 1 stk 15 17.9 15.9 15 19.9 15 Blomkål 1 stk 19.8 22.9 19.9 20 21.9 19.8 Helmelk Tine 1 liter 18.9 19.9 18.9 18.9 19.9 18.9 Kremfløte Tine 3 dl 12.7 15.3 14.4 12.7 19.5 12.7 Tine Meierismør 1/2 kilo 27.6 34.9 31.8 27.6 36.9 27.7 Hvetemel 2 kg 9 19.5 9 9 12.9 9 Smågodt 1 hg 14.9 17.9 14.9 14.9 16.9 14.9 Potetgull Maarud Salt 240 gr Salt 20.2 22.6 20.8 20.2 22.9 20.3 Fjordland risgrøt 970 gr 12.6 17.2 19.2 12.7 23.9 12.6 Smash 200 gr 27.5 29.9 27.8 27.5 31.9 27.5 Sunmaid rosiner 500 gr 35.4 42.2 38 35.6 38.9 35.6 Freia Dronningsjokolade 100gr 14.5 17.9 14.9 14.5 19.9 14.5 Egg billigste type 12stk 12 stk 24.3 26.6 24.3 24.6 25.9 24.3 Geisha Risgrøt 800 gram 10.8 19.9 17.9 10.9 19.9 11.1 Mills Julepostei 400 gram 27.9 33.9 26.9 27.9 33.9 27.9 Tomtegløgg Original 500 ml 6.5 13 21.5 6.2 23.5 7.4 Ekte Remulade, Mills 165 gram 17.4 18.9 17.9 17.4 18.9 17.6 Ferskgjær original 50 gram 1.8 2.5 2 1.9 4.5 1.9 Freia Regia kakao 10 stk 20.3 22.9 21.1 20.3 22.9 20.7 Krystal Original 750 ml 17.7 19.5 17.9 17.7 19.5 17.7 Rødkål 450 2 2.5 4.7 2 3.9 2 Nora Agurk Pariser 580 gram 20.7 23.5 21.6 20 22.9 20.9 Fjordland Havregrøt 370 gram 21.3 23.9 21.9 21.4 23.9 21.8 Tuborg juleøl 5 dl 33.9 34.9 35.9 33.9 34.9 33.9 Ringnes juleøl 5 dl 26.4 34.9 35.4 26.5 35.9 26.4 Edamer 850 gram 62 99 95.2 62 99.9 64 Gilde Julesylte 100 gram 21.4 28.9 26.8 21.5 29.5 21.4 Juleansjons, Stabburet 200 gram 22.6 30.9 32.2 23 35.9 23.6 Nonstop 180 gram 31.9 39.9 36.9 32.3 42.9 32.6 Nidar Marsipanpølse 5 stk 10.5 31.4 27.9 10.5 29.9 11.6 Nidar stor Julegris 193 gram 49.6 86.5 80 50 89.9 53 Gräddost 380 gram 16.9 24.9 20 16.9 29.9 16.9 Mandler løsvekt 500 gram 27.5 38.55 38.5 27.5 44.95 27.5 Melis billigste type 500 gram 2.6 5 7.1 2.6 12.9 2.7 Pepperkakedeig 1 kilo 16.9 24.9 21.6 16.95 29.9 16.9 Totalsum 735.49 980.84 915.59 737.04 1038.44 747.09

Priskrigen startet i november

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin mener det er Kiwi som presser prisene ned og at de andre følger etter.

- Det viser den ene prisundersøkelsen etter det andre. Denne julen startet vi priskrigen i november, og vi har presset prisene ned hver dag. Nå er prisene lavere enn på flere år. Det er vi stolte av, sier hun.

Konkurransetilsynet avdekket tidligere i år at Norgesgruppen, konsernet bak Kiwi og Meny, får flere av de samme varene over 15 prosent billigere enn konkurrentene Rema 1000 og Extra.

- Dere har like lave priser som konkurrentene, som har høyere innkjøpsbetingelser enn dere, hvorfor overfører dere ikke noe av den bonusen til kundene?



- Vi kjenner ikke til hva våre konkurrenter betaler for varene fra sine leverandører. Vår oppgave er å forhandle hardt for å holde matprisene nede for kundene våre. Vi forhandler altså på vegne av våre kunder, og prisene kommer kundene til gode, svarer Kiwis kommunikasjonssjef.

- Kan ikke trekke konklusjoner

Hun påpeker at rapporten fra Konkurransetilsynet kun ser på prisene fra et fåtall leverandører. Samt understreker at de kun har fått 15 prosent bedre priser på noen varer, og ikke alle.

- Totalt har Norgesgruppen ca. 1.100 leverandører. Man kan derfor ikke bruke denne rapporten til å trekke noen konklusjon om den totale prisforskjellen. Det er små marginer i denne bransjen , men vi jobber hver eneste dag for å bli billigere og mer effektive, slik at vi kan holde prisveksten nede, avslutter hun.

- Gamle priser

PRISENE ENDRES HELE TIDEN: - Det er nærmest umulig å få et riktig øyeblikksbilde, kontrer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: (Foto: COOP)

Administrerende direktør i Rema 1000, Trond Bentestuen kommenterer pristesten på den følgende måten:

- Vi ser igjen at forskjellen mellom oss og konkurrenten er lik null, og i lys av Konkurransetilsynets rapport om at Kiwi har opp mot 15 prosent lavere innkjøpspriser lurer jeg jo på hvor de pengene blir av. Hadde vi hatt de samme betingelsene ville det kommet våre kunder til gode i form av lavere priser, sier Rema 1000-toppen.

- Disse prisene er for lengst gått ut på dato, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Kristiansen sier at Coops lavpriskjede Extra bare på mandag og tirsdag endret over 1.400 priser.

- Det er nærmest umulig å få et riktig øyeblikksbilde. Når det er sagt så viser undersøkelsen nok en gang at det er små prisforskjeller, og vi har lovet kundene at de skal få den billigste handlekurven hos Extra. Dette har vi vist ved å være billigst i Nettavisens prisundersøkelse gjentatte ganger, sier han.

Sett i lys av Konkurransetilsynets avsløringer av ulike innkjøpsbetingelser tidligere i år, sier han:

- Når vi nå vet at det er store forskjeller i innkjøpsbetingelsene, er vi stolte over at Extra uke etter uke klarer å være like billige ut til kundene våre, som vi deler overskuddet med.