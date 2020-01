Stor pristest av matvarer: Historisk smell for Rema 1000

I fjerde kvartal i år måtte Rema 1000 se seg forbigått ikke bare av Kiwi, men også av Extra, i kampen om billigtronen. Det har aldri skjedd før.

Rema 1000 hadde i lang tid status som den billigste kjeden i Norge, noe både Enhver.no og VGs pristester bekreftet.

I slutten av 2018 gikk imidlertid Kiwi forbi, og Rema 1000 falt ned til andre plass.

Nå må de imidlertid frykte også for den posisjonen. For første gang siden Enhver.no startet målingene sine, har to kjeder vært billigere enn Rema 1000 gjennom et kvartal.

Tett i toppen

En sammenstilling av alle pristestene til Enhver.no gjennom fjerde kvartal 2019, på en handlekurv verdt over 10.000 kroner, viser at Kiwi igjen forsvarer tittelen som Norges billigste kjede, om enn marginalt.

Extra er 0,48 prosent dyrere, mens Rema 1000, som altså er tredje billigst, var 0,76 prosent dyrere. Forskjellene er altså små, og hvilken kjede som er billigst for deg, kan avhenge av andre ting, som for eksempel hvilket bonusprogram du har. Både Kiwi (Kiwi Pluss/Trumf), Extra (Coop medlem) og Rema 1000 (Æ) tilbyr forskjellige rabatter til kundene sine, som hver for seg kan utgjøre mer enn forskjellen i pris ute i butikk.

Klumpet seg sammen

Tom Ystaas, som har gjennomført pristester gjennom Enhver.no siden 2013, sier at Rema har vært den mest stabile dagligvarekjeden over lang tid.

- De har holdt seg oppe i toppen lenge, selv om Kiwi det siste årene har overtatt som aller billigst. Det er i hvert fall lett å si at Rema ikke er prisledende lenger. Samtidig har Extra tydeligvis vært mer på ballen de siste månedene, sier Ystaas til Nettavisen.

Han understreker imidlertid at de er veldig små marginer mellom de tre lavpriskjedene.

- De tre billigkjedene har klumpet seg sammen i toppen. Det er ikke mye som skiller dem, sier han.

Tilfeldig eller ikke

Rema 1000 peker på de samme små forskjellene for å forklare at de gjør det svakest av de tre lavpriskjedene.

- Når prisforskjellene igjen er så godt som null mellom lavprisaktørene, så er det nok bare en tilfeldighet at vi havner bak denne gangen. Det mest oppsiktsvekkende er fortsatt at Kiwi ikke er billigere til tross for sine opptil 15 prosent lavere innkjøpspriser. Med den samme fordelen hadde vi kunnet gi våre kunder enda lavere priser.

Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin er naturlig nok glad for igjen å innta billigtronen og sier at det ikke er tilfeldig at de er øverst.

- Pristester gir bare et øyeblikksbilde i en butikk, men vi vinner gang på gang. Det er ikke tilfeldig, men viser at Kiwi er billigst, sier Arvin, som understreker at det var tøff konkurranse i 2019.

- Avslutningen på 2019 var villere enn på mange år. Vi tror også 2020 vil by på beinhard kamp om kundene, sier hun.

Prisforskjeller

Daglig leder i Extra, Christian Hoel, mener at oversikten bekrefter at det er minimale prisforskjeller mellom lavpriskjedene.

- Extra er det beste valget for kundene som er opptatt av stort utvalg, i tillegg til lave priser. Dette har kundene, som også er våre medeiere, åpenbart forstått, da Extra nok en gang ble vekstvinner i det norske dagligvaremarkedet i 2019, sier han.

Også han kommer med et stikk mot innkjøpsbetingelsene til Norgesgruppen, som Kiwi er en del av.

- Når Konkurransetilsynet rapporterer om at Kiwi har mer enn 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser hos flere av de største leverandørene, og vi samtidig har like priser i butikken, forteller det hvor langt Extra strekker seg hver eneste dag for kundene sine. Det er vi stolte av, og det skal vi også gjøre i 2020.