Stor pristest: Puster lavpriskjedene i nakken

En rekke matvarer har blitt rimeligere de tre siste månedene.

Nettavisens pristester Tom H. Ystaas hos Enhver.no har gått igjennom resultatet av pristestingen det siste kvartalet. Han er overrasket over resultatet.

- Det er Kiwi som vinner, men det er ørsmå marginer ned til de to andre lavpriskjedene Rema 1000 og Extra. Det som er oppsiktsvekkende er at super-og hypermarkedkjedene Obs, Meny og Spar har blitt mer prisbevisste og beveger seg nærmere lavpriskjedene. Og det i en periode hvor konkurransen har tilspisset seg, sier Ystaas.

Pristesten har tatt utgangspunkt i matvarepriser på nær 2.800 varer i tredje kvartal 2019 og er gjennomført hos de seks dagligvarekjedene Kiwi, Rema, Extra, Obs, Meny og Spar.

De står for over 80 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Prisene i perioden er innhentet i Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund.

Sterkere priskonkurranse

Da Enhver.no testet prisene i 2. kvartal var det store summer å hente ved å velge riktig dagligvarebutikk. Da skilte det nær 15 prosent mellom den rimeligste som var Kiwi og den dyreste matvarekjeden, som var Meny.

Kiwi tok igjen førsteplassen i 3. kvartal, hvor kundene måtte ut med totalt 12.344,03 kroner for handlekurven. Det skilte magre 0,47 prosent til neste matvarebutikk, som er Rema 1000. Hos den siste lavpriskjeden Extra var handelkurven 1,52 prosent dyrere.

Til sammenligning måtte kundene ut med 4,84 prosent mer hos OBS enn hos Kiwi, og og 9,01 prosent mer hos Meny i 3. kvartal. Aller dårligst ut kom Spar. Her kostet handlekurven 1.217,31 kroner, eller 9,87 prosent mer enn hos Kiwi.

Ystaas sier at en god del matvarepriser er billigere nå enn de var i 2. kvartal.

- Fra 2. kvartal til 3. kvartal er prisgapet skrumpet inn og konkurransen har tettet seg til. Det er mange produkter som har blitt mye rimeligere i 3. kvartal. Det er oppsiktsvekkende, og det er det også at supermarkedkjedene knapper ned igjen prisavstanden fra 2. kvartal, sier Ystaas.

- Ble dyrere med fordelsprogram

I den siste rapporten fra Nielsen Norge kommer det frem at Rema 1000 fortsetter å tape markedsandeler. Rema 1000 var tidligere kjent for å være billigst.

- Hva er det som skjer med Rema 1000?

- Rema 1000 var stort sett billigere tidligere, men nå har matvarebutikken innført fordelsprogram, slik som de to andre lavpriskjedene. Det kom med en kostnad og da blir det tyngre for dem å være konsekvent rimeligst, fortsetter Ystaas.

Han legger til at det er Kiwi som fører an priskrigen, men understreker at de to andre lavpriskjedene følger etter.

- Det er svært liten prisforskjell mellom de tre lavprisbutikkene, som justerer prisene når de andre gjør det. Hvis en av butikkene har tilbud på Grandiosa, så kan du være helt sikker på at du får pizzaen til samme pris hos de andre også, sier han.

Priskrigen tilspisser seg

- Slik har matvaremarkedet blitt. Det vil si at to tredjedeler av matvaremarkedet har bortimot like matvarepriser.

- Supermarkedene Obs, Meny og Spar er mye nærmere toppen nå enn i 2. kvartal, er det en indikasjon på at konkurransen ikke er så hard?

- Nei, man skulle kanskje tro det, men tvert imot så har supermarkedene hevet seg på konkurransekarusellen om pris. De må rett og slett ha blitt mer bevisste på hvordan de priser seg i forhold til lavpriskjedene, mener Ystaas.

Han legger til:

- Det er nok ikke ønskelig for supermarkedene å ligge 13-14 prosent høyere enn lavpriskjedene, som de gjorde i 2. kvartal. For hvis det danner seg en prisoppfatning hos norske forbrukere om at supermarkedene kanskje er 15-20 prosent dyrere da får de et problem, for da er avstanden for stor, avslutter Ystaas.

- Ikke snakk om tilfeldigheter

PRISKUTTER:- Vi er glad for at vi vinner den ene prisundersøkelsen etter den andre, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen. Foto: Kiwi

- Vi er glad for at vi vinner den ene prisundersøkelsen etter den andre. Når vi vinner så mange, kan det ikke være snakk om tilfeldigheter, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Hun er imidlertid enig i at konkurransen er blitt tøffere de siste månedene.

- Vi synes det har vært beintøff konkurranse lenge. Det er ikke noe nytt for oss. Samtidig har vi kuttet prisene mange ganger i år, både på First Price-varer, fisk og nå senest hygiene-produkter. Det merkes nok i markedet det, sier hun.

- Priskonkurransen er knalltøff

Også administrerende direktør Trond Bentestuen i REMA 1000 mener at priskonkurransen er knalltøff.

- Vi ser igjen at forskjellene er små. Det er viktig for oss å ha de laveste prisene, og selv om forskjellen er på under en halv prosent legger vi oss i selen for å gi kundene enda lavere priser fremover, sier han.

Han avviser at Rema 1000s fordelsprogram har gjort varene dyrere.

- Det stemmer ikke at prisene våre har gått opp på grunn av Æ, men dersom denne handlekurven hadde blitt kjøpt med Æ hadde prisen vært betydelig lavere, reklamerer Bentestuen.

- Skal være billigst blant de dyre

KLARE MÅL: - Vi har også 500 varer som er like billig eller billigere enn lavpriskjedene, som fast knallkjøp og tilbudsvarene, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne i Meny. Foto: (Meny)

Kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne i Meny sier at de har mål om å være den billigste supermarkedskjeden i Norge.

- Vi har også 500 varer som er like billig eller billigere enn lavpriskjedene, som fast knallkjøp og tilbudsvarene, sier hun til Nettavisen.

