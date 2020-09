Stor rapport: Denne lavpriskjeden har dårligst utvalg

En ny undersøkelse viser hvilke dagligvarebutikker som har best og dårligst utvalg.

Det er store forskjeller i hvor bra utvalg de ulike dagligvarekjedene har, det viser en ny undersøkelse utført av markedsanalysebyrået Nielsen på bestilling fra Coop.

At det er betydelige differanser hvis man sammenligner kjeder som Mega og Meny med Extra og Kiwi kommer nok ikke som en overraskelse på noen, men også blant lavpriskjedene er det store forskjeller.

Nielsen sine tall viser at en Coop Extra-butikk i snitt har 6.520 unike produkter. I en gjennomsnittlig Rema 1000-butikk finner du 5.188 varer, mens du finner 4.981 forskjellige produkter hos Kiwi.

FORSKJELL: Det er store forskjeller i antall unike produkter de ulike butikkjedene selger i snitt. Foto: Nielsen

– Bra utvalg

Forskjellen på Extra og Kiwi utgjør 23,6 prosent.

– I Norge er det et voldsomt fokus på pris, og vi i dagligvarebransjen får ofte kritikk, fordi folk mener at butikkene er kjedelige og har dårlig utvalg. Men disse tallene viser jo at butikkene har et bra utvalg, og viser i tillegg hvem som har det største utvalget. Extra har desidert størst utvalg sammenlignet med Kiwi og Rema, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge Harald Kristiansen til Nettavisen.

UHELDIG: Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, tror mange har fått øynene opp for norske butikker i det siste.

Han tror mange har fått øynene opp for utvalget i norske butikker etter at Sverige ble rød:

– Alle svenske dagligvarebutikker er jo ikke slik som dem på grensen, og det nærmeste du kommer her til lands er jo Obs, som mange fikk mange øynene opp for da grensen ble stengt, hevder Kristiansen, og viser til at Obs har hatt en vekst på rundt 37 prosent i sommer.

Spesielt under koronapandemien er det greit for forbrukeren å unngå for mange butikker for å finne det man leter etter, sier Kristiansen:

– For den som er veldig bevisst i dag, på å redusere smitten, så er det jo større sjanse for å få alt man trenger på én handletur hvis man drar til Obs, Coop Mega eller Extra.

Kiwi slår tilbake

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, slår tilbake mot Coop-sjefen:

– KIWIs mål er å ha så riktig utvalg som mulig, ikke nødvendigvis flest ulike varer. Vi har størst sammenlignbar vekst i hele dagligvarebransjen i år, og vi har de mest lojale og tilfredse lavpriskundene, ifølge Norsk kundebarometer. Det tyder på at kundene er fornøyd med utvalget vi tilbyr, sier hun til Nettavisen.

«RIKTIG UTVALG»: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, slår tilbake mot Coop. Foto: Kiwi

Hun utdyper «riktig utvalg» på denne måten:

– Vi har ikke sett denne analysen, men vi får tilsvarende tall fra Nielsen. De viser at Extra eksempelvis har større utvalg av sukkervarer enn oss, men når det kommer til fersk fisk og brød, er KIWIs utvalg større enn deres.

Butikkstørrelse spiller også inn, sier Kiwis Arvin:

– KIWI har ganske stor variasjon i butikkstørrelse, og da blir det litt feil å ta utgangspunkt i snittall. Vi har alt fra veldig store butikker med rundt 7500 ulike varer, til mindre butikker i byer og på turiststeder. Det ville ført til betydelig kasting av mat hvis de minste butikkene skulle hatt like stort utvalg som de største, og plass ville selvsagt også vært en utfordring.

Calle Hägg, kommunikasjonssjef i Rema 1000 forklarer at det gjelder å ha et godt valgt utvalg.

- Vi skal ha de varene folk flest vil ha de aller fleste dager, og vi skal ha dem til lave priser. Da gjelder det å ha et godt valgt utvalg. Det krever at vi velger varer med omhu så vi klarer å levere på både kundenes behov og forventninger til ansvarlig produksjon og høy kvalitet til en så lav pris som mulig, sier han til Nettavisen.

Priskrig vs. utvalg

Markedsundersøkelser Coop har utført viser at nordmenn elsker priskrig, men at de også er vel så opptatt av å finne alt de trenger på et sted, forteller Kristiansen.

Tallene til Nielsen viser også at Obs har 11.200 unike varer. Coop Mega har 8.426 unike produkter, mot 8309 i Meny-kjedens butikker. Spar og Eurospar har 5305 unike produkter i en typisk butikk, ifølge Nielsen.

Nettavisen har fått bekreftet tallene direkte fra Nielsen. Byrået har kommet frem til tallene ved å se på hva hver enkelt butikk i Norge har solgt over en fire ukers-periode. Coop har vært klar over når tallene har blitt målt. På spørsmål om dette svarer Coops Kristiansen følgende:

- Vi har bedt analyseselskapet Nielsen om å foreta en uavhengig opptelling på et tidspunkt som blir lite forstyrret av sesonger og som blir sammenlignbart med tidligere år. Selv om vi dermed kjenner til tidspunktet for målingen, er det praktisk umulig å påvirke tallene i særlig grad.