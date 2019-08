Stor undersøkelse: Så enkelt bryter tyvene seg inn i nye biler

Det tar bare sekunder for tyvene å bryte seg inn i og kjøre avgårde med helt nye biler.

Dermed opplever bileiere i Storbritannia at bilene deres stjeles som aldri før. Og det er særlig såkalte nøkkelløse biler som er populære å stjele. Dette er biler hvor føreren kan låse opp døra og starte bilen uten å ta nøkkelen ut av lommen.

Så populære har disse, som regel veldig nye bilene blitt hos britiske kjeltringer, at du må åtte år tilbake i tid for å finne et år med flere biltyverier i Storbritannia. Mer enn 106.000 biler ble i fjor rapportert stjålet i England og Wales i 2018, skriver BBC.

De siste fem årene har biltyverier økt med 50 prosent.

Rekordutbetalinger

Det blir dyrt for britiske forsikringsselskaper som i fjor måtte helt tilbake til 2011 for å finne et år de hadde betalt ut mer penger for biltyverier.

Bilmagasinet What Car? har testet sikkerheten i nøkkelløse biler, og funnet ut at det tar mindre enn 10 sekunder å bryte seg inn og starte opp en bil med det nøkkelløse systemet.

Dermed er det få som vil rekke å reagere, selv om man skulle være like i nærheten av bilen.

Både bil- og forsikringsbransjen i Norge er godt kjent med problemet knyttet til nøkkelfrie biler, men det er så langt ikke et problem her til lands.

- Reelt problem

- Meg bekjent er det ingen nyere tilfeller i Norge, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring til Nettavisen.

Jon Berge, informasjonsdirektør If Skadeforsikring Foto: If Skadeforsikring

- At det ikke er utbredt, betyr imidlertid ikke at problemet ikke er reelt. Vi råder derfor eiere av sånne biler å oppbevare nøkkelen lengst mulig unna bilen, og gjerne i et metallboks. Det høres dumt ut, men det virker, legger Berge til.

Omtrent samme råd gir kommunikasjonsrådgiver Benjamin Strandquist i Bilimportørenes landsforening.

Hold nøkkelen unna inngangsdøra

- Er du bekymret, så bør du ikke oppbevare nøkkelen rett innenfor inngangsdøren. Ellers anser vi risikoen for liten.

Kort avstand mellom tyv og bilnøkkelen er nemlig det som gjør det mulig for dem med uærlige hensikter å bryte seg inn i de nøkkelløse bilene. De bruker en signalforsterker, som fanger opp signalet fra nøkkelen og sender det videre til bilen.

Men for at forsterkeren skal virke, kan de ikke være for langt unna nøkkelen, som har begrenset rekkevidde.

- Teknologien blir stadig bedre, men det vil alltid være noen som sitter på andre enden og lager utstyr som kan fange utnytte svakheter i systemet. Men tar du forholdsregler, så skal du være sikret, sier Strandquist.