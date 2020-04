Storavis kaster seg på: Skandalen vekker oppsikt i utlandet

Oljefondskandalen vekker oppsikt i utlandet.

Skandalen med påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen vekker oppsikt i en av verdens mest anerkjente aviser.

Etter VG avslørte at den påtroppende oljefondsjefen Nicolai Tangen hadde spandert en luksustur til flerfoldige millioner på en rekke samfunnstopper, har kritikken haglet.

Ap-nestleder Hadia Tajik har gått til angrep på næringsministeren for manglende åpenhet rundt turen, og SV-politiker Kari Elisabeth Kaski har forlanget granskning av bindingene.

VEKKER OPPSIKT: Saken rundt Nicolai Tangens påspanderte luksustur med flere samfunnstopper, vekker også oppsikt i storavisen Financial Times. Foto: NTB Scanpix/FT

– Skandale

Også i den velrespekterte storavisen Financial Times har saken blitt omtalt som en skandale. Sjefredaktør Gillian Tett i Financial Times var selv med på seminaret som ble betalt av Tangen.

GJEST: Financial Times-redaktør Gillian Tett står på gjestelisten for seminaret Nicolai Tangen arrangerte. Foto: Gjesteliste seminaret «Back to University»

I saken skriver avisen:

– De påtroppende og avtroppende sjefene i Norges fond på en billion dollar, er involvert i en utgiftsskandale som stiller spørsmål om ledelsen av verdens største statlig investeringsfond.

Avisen har også spurt Tangen om saken har skapt problemer for nåværende oljefondsjef Yngve Slyngstad. Det ønsket ikke Tangen å svare på, men ga følgende kommentar til avisen:

– Når det gjelder min livsstil ser jeg at det er ting jeg gjorde i mitt gamle liv som jeg ikke kan gjøre som sjef av et statlig investeringsfond. For eksempel arrangerte jeg et fantastisk seminar ved Wharton hvor jeg inviterte 150 interessante personer, som jeg er veldig stolt av. Dette er noe jeg ikke kan gjøre i min nye jobb, sa Tangen til Financial Times.

Granskes

Tirsdag skal representantskapet i Norges Bank skal se på saken for å utelukke tvil omkring ansettelsen av Tangen som ny oljefondsjef.

GRANSKES: Leder i representantskapet i Norges Bank og tidligere statssekretær for statsminister Erna Solberg, Julie Brodtkorb. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

– Vi har innkalt den faste komité i representantskapet i Norges Bank til møte tirsdag. Agenda er å eventuelt å be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen av Tangen, sier leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb.

Nicolai Tangen ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond Utland – best kjent som oljefondet – 26. mars i år. Han ledet da hedgefondet Ako Capital, som han grunnla i 2005, og var på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner, skriver NTB.